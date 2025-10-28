Шесть китайских знаков зодиака, которым 28 октября улыбнется удача

Китайский гороскоп / © Unsplash

Реклама

28 октября 2025 года — День Успеха под знаком Металлического Лошади — обещает шестью китайским знакам зодиака волну везения и приятных перемен. Это день, когда усилия вознаграждаются быстрее, чем ожидалось, а отложенные планы наконец-то дают результаты. Под энергией Огненной Собаки и Деревянной Змеи этот день станет переломным для тех, кто действовал настойчиво и не терял веру в свои мечты.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Лошадь

Это ваш день, потому что именно под вашим знаком проходит 28 октября. Энергия движения и инициативы поможет открыть двери, которые раньше казались закрытыми. Ваша смелость и настойчивость привлекут внимание влиятельных людей — и предложение, которого вы ожидали, может поступить именно сегодня.

Тигр

Вам больше не нужно разрешение, чтобы действовать. Вселенная поддерживает вашу решительность и превращает сосредоточенность в конкретные результаты. Этот день может принести финансовую или карьерную свободу как награду за вашу смелость сделать первый шаг.

Собака

Ваша преданность будет оценена по достоинству. В этот день появится человек, который увидит ваши усилия и поможет в важный момент. Поддержка, которая придет врасплох, снимет тяжесть и напомнит: добро всегда возвращается.

Кролик

Стабильность, к которой вы стремились, возвращается. То, что вы боялись потерять, остается целым, открывая путь новым возможностям. Энергия Дня Успеха укрепит вашу уверенность в себе — и как только вы отважитесь действовать, удача не заставит себя ждать.

Змея

28 октября станет днем признания. Ваш талант и усердие заметят, а отношение окружения изменится к лучшему. Возможное повышение, финансовое улучшение или просто заслуженная похвала. Вы почувствуете, что больше не нуждаетесь в одобрении — ведь сами выбираете, где сиять.

Свинья

Добрые дела, которые вы делали, наконец-то приносят плоды. То, что когда-то казалось потерянным, оживает: появляются новые шансы, финансовые перспективы или возвращение старых планов. Удача подталкивает вас двигаться вперед — пришло ваше время сказать «наконец-то».

Напомним, с 27 октября по 2 ноября энергия устремляется внутрь: к глубинной интуиции, медленному переосознанию и мягкому отпуску. Деревья-покровители кельтского гороскопа символически напоминают: корни важнее кроны. Настоящая опора — не в событиях, а в том, что внутри вас.