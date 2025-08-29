Шесть китайских знаков зодиака, которым 29 августа откроются новые возможности

Китайская астрология / © Unsplash

Реклама

29 августа 2025 года по китайскому календарю определяется как День открытых дверей под знаком Металлической Лошади в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны. В традиции эти дни считают время, когда открываются новые возможности и легче налаживаются контакты.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают шесть знаков, для которых эта дата может оказаться особенно благоприятной.

Реклама

Знаки, получившие поддержку дня:

Лошадь. Это день вашего столба, поэтому внимание, естественно, сосредотачивается на вас. Возможны предложения или контакты, которые будут полезны в дальнейшем.

Змея. В этот период могут появиться нужные люди или решиться долго остававшийся открытым вопрос. Это позволит двигаться дальше более уверенными шагами.

Дракон. День открывает возможность для решений, которые помогут сдвинуть дела с места. Отложенные планы могут получить развитие.

Крыса. Несмотря на традиционную напряженность с Конем, именно в этот день есть шанс на более гармоничное течение событий. То, что долго тормозило, может уйти в правильном направлении.

Собака. Есть вероятность получить подтверждение или признание за проделанную работу. Это станет сигналом, что ваш вклад замечен.

Обезьяна. Поскольку длится месяц вашего знака, вы можете ощутить дополнительную поддержку. Это поможет в общении и профессиональных ситуациях.

В китайском календаре такие дни символизируют обновления и более благоприятные условия решения вопросов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, сентябрь 2025 года станет месяцем затруднений и напряженной динамики, внутренних вызовов и внешних помех для трех знаков зодиака. Но в этих испытаниях потенциал роста, очищения и переосмысления.