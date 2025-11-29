Шесть китайских знаков зодиака, которым 29 ноября принесет особую удачу и достаток

Китайский гороскоп / © AP

29 ноября 2025 года шесть китайских знаков зодиака окажутся в центре чрезвычайно благоприятных энергий. Суббота наступит под влиянием Дня баланса Водяного Тигра, который дает стабильность, ясность и точные инстинкты. Дополнительно на события будут влиять Луна Огненной Свиньи и год Деревянной Змеи — сочетание, усиливающее решительность, тепло и стратегичность.

Астрологи отмечают: день будет спокойным, но продуктивным, а для некоторых знаков — переломным в вопросах достатка, восстановления сил и ощущения контроля над собственной жизнью.

Тигр

Суббота усилит ваш природный потенциал: интуиция обостряется, решения приходят легче, а уверенность становится стабильнее. Одно письмо, разговор или финансовый шаг могут неожиданно принести хороший результат. День благоприятен для того, чтобы наконец почувствовать поддержку и увидеть, как дела становятся на свои места без лишних усилий.

Свинья

После напряженных недель вы наконец почувствуете настоящее облегчение. Проблема, висевшая бременем, начинает терять остроту. Вы получите нужный совет или поддержку, что поможет выбраться из эмоционального или финансового тупика. Изобилие проявится в виде ясности и спокойствия, которых давно не хватало.

Собака

Для Представителей знака день принесет желанную стабильность. Ситуация, вызывавшая сомнения, начинает проясняться, а решения — приобретать логичность. Суббота способствует грамотным, обдуманным действиям. Выбор в пользу более медленного, но правильного пути поможет получить и финансовую, и эмоциональную выгоду.

Конь

Энергия возвращается, а мотивация растет. То, что казалось трудным или отложенным, станет реальным для выполнения. Возможна приятная новость или предложение, которое облегчит финансовые вопросы или откроет перспективы. Ваше везение этого дня — в возможности двигаться вперед без ощущения застоя.

Змея

День приносит четкое понимание, которое поможет избавиться от лишней нагрузки и сосредоточиться на том, что приносит развитие. Вы можете получить важную информацию или совет, способный повлиять на дальнейшие решения. Прозрение, которое будет казаться случайным, откроет новый путь.

Кролик

После длительного истощения вы наконец почувствуете внутреннее спокойствие. Энергия дня поможет расставить приоритеты и не тратить силы впустую. Одно конкретное действие принесет ощутимый результат. Также возможна поддержка от близкого человека, что укрепит чувство безопасности и стабильности.

Напомним, астрологи предупредили, что 29 ноября — день, когда мощный прилив энергии, который каждый из нас сможет почувствовать в этот день, необходимо потратить на добрые дела.