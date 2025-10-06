Шесть китайских знаков зодиака, которым 6 октября принесет любовь и удачу

Китайский гороскоп / © Associated Press

6 октября 2025 года в китайском календаре считается Днем Закрытия под столбом Земляной Обезьяны (У Шэнь). Его энергия направлена на освобождение от прошлого, разрыв утративших актуальность эмоциональных или материальных связей. Это момент, когда важно завершить незавершенное, чтобы дать место новым возможностям.

Об этом сообщило издание YourTango.

В этот понедельник, на фоне года Деревянной Змеи и Луны Петуха, влияние дня особенно ощутят шесть китайских знаков зодиака: Обезьяна, Змея, Собака, Лошадь, Свинья и Бык. Им этот период обещает эмоциональное очищение, шаги к любви и изменения в сфере достатка.

Обезьяна

Сегодня ваш знак находится в центре внимания, ведь именно Обезьяна управляет энергией этого понедельника. День может стать переломным в отношениях — либо они перейдут на более глубокий уровень, либо завершатся, если потеряли смысл. Оба сценария несут облегчение и ясность.

В финансовой сфере возможно решение давно давившегося вопроса: возврат долга, отмена неприбыльного соглашения или облегчение в счетах. Признание того, что пора отпустить ненужное, откроет путь к гармонии и удачи.

Змея

Год Деревянной Змеи усиливает вашу интуицию и помогает почувствовать, что нужно завершить. 6 октября — подходящий день, чтобы отказаться от эмоциональных или финансовых связей, которые больше не имеют смысла.

В личной жизни это может означать конец зависимости от прошлого — старых обид или неудачной любви. Новые чувства появятся, когда вы перестанете сравнивать настоящее с тем, что было. В финансах следует прекратить тратить ресурсы на дела, не приносящие пользы.

Собака

Энергия Земляной Мартышки создает контраст с вашей верной и стабильной натурой. Этот день советует ослабить контроль и не брать на себя слишком много — ни в любви, ни в работе.

Вы можете почувствовать потребность изменить баланс в отношениях: отдавать меньше, если не получаете взаимности. Это откроет простор для искренней поддержки со стороны партнера. В финансовой сфере следует завершить старые обязательства или сократить расходы — тогда появится новая возможность, вероятно, еще в этом месяце.

Лошадь

Сегодняшняя стихия Земли помогает вам обрести внутреннее равновесие. Если вы держитесь за отношения, у которых нет взаимности, то этот день поможет поставить точку.

Для тех, кто в паре, возможен откровенный разговор, который принесет облегчение и восстановление доверия. В деньгах день благоприятен для решения отложенных вопросов — заявок, счетов или планов. Когда вы закроете старые дела, откроется путь для новых перспектив.

Свинья

Ваш знак гармонирует со стихией Земли, потому День Закрытия действует на вас особенно мягко. 6 октября поможет избавиться от неуверенности в любви. Если в вашей жизни есть человек, не отвечающий взаимностью, сегодня вы сможете отпустить эти чувства. Это освободит место для нового тепла.

Финансово день способствует завершению изнурительного периода. Вы можете получить помощь или найти решение, которое снимет напряжение. Пространство для изобилия откроется, как только вы откажетесь от старых ограничений.

Бык

Этот день приглашает вас не ждать, когда обстоятельства изменятся сами. Решительность — главное слово для Быка. Если вы долго откладывали серьезный разговор или принятие важного решения в отношениях, то самое время действовать.

В личной жизни это может касаться честности перед собой или партнером. В финансовой сфере — завершение процесса, тормозившего ваше развитие. Когда вы определите границу и признаете, что время ожидания истекло, удача скоро придет.

Напомним, неделя 6-12 октября несет в себе меняющуюся энергию: от острого внутреннего прозрения и смелых решений до мягкого и усердного примирения. Сначала мы сталкиваемся с огнем собственных эмоций, а затем учимся превращать их в силу, объединяющую и открывающую новые горизонты.