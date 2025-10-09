Шесть китайских знаков зодиака, которым 9 октября будет способствовать удача и счастье

Китайский гороскоп / © Pexels

9 октября 2025 года по китайскому календарю наступает День Удаления, которым руководит Металлическая Свинья (Синь Хай). Этот период совпадает с месяцем Огненной Собаки в году Деревянной Змеи, что по восточной традиции создает условия для освобождения от эмоционального напряжения и открытия нового этапа спокойствия и гармонии.

Астрологи объясняют, что дни Изъятия — это символическое время, когда можно избавиться от старых переживаний и истощавших ситуаций. Энергия Металлической Свиньи способствует мягкости, доброте и теплу, помогает прощать, отпускать и обретать внутренний баланс.

В этот день особенно ощутят влияние положительных энергий шесть китайских знаков зодиака: Свинья, Собака, Лошадь, Кролик, Змея и Коза.

Свинья

Представители этого знака станут главными счастливцами дня, ведь именно Свинья управляет энергией четверга. Для них возможно эмоциональное облегчение после продолжительных волнений. Древние недоразумения или заботы могут утратить актуальность, открывая место радости и душевному спокойствию. Атмосфера дня способствует искреннему общению, теплым встречам и возвращению гармонии в отношениях.

Собака

Для Собаки этот день несет умиротворение и возобновление доверия. Металлическая Свинья смягчает старые образы, поэтому представители знака могут получить искренние слова поддержки или благодарности, которых давно не хватало. Это благоприятный момент, чтобы снова почувствовать собственную ценность и наладить напряженные отношения.

Лошадь

День Удаления поможет Коням обрести внутреннюю уверенность и понять свои настоящие желания. Энергия четверга устраняет сомнения, что мешали определиться по важным вопросам. Ощущение принятия и поддержки со стороны близких укрепит веру в себя и принесет эмоциональную стабильность.

Кролик

Кролики могут почувствовать облегчение от прошлых воспоминаний или связей, давно нуждавшихся в завершении. День Металлической Свиньи поможет освободиться от старых эмоций и открыться новым возможностям. Это может проявиться из-за теплой встречи, добрых слов или внутреннего ощущения, что прошлое больше не имеет власти над настоящим.

Змея

Для Змеи этот день символизирует переход от страха к доверию. Если раньше представители этого знака избегали эмоциональной открытости, 9 октября может стать моментом внутреннего излома. Это не обязательно связано с большими событиями — достаточно откровенного разговора или небольшого проявления заботы, чтобы снова почувствовать тепло и принятие.

Коза

Коза получит шанс на эмоциональное обновление. Энергия Свиньи, сочетающаяся с очищающим влиянием Дня Изъятия, поможет разорвать связь с чувством одиночества или неуверенности. Возможно появление человека, который принесет поддержку и понимание. Атмосфера дня способствует восстановлению внутреннего равновесия и гармонии в отношениях.

