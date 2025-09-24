Шесть китайских знаков зодиака, которым повезет 24 сентября

Китайский гороскоп / © pixabay.com

В среду, 24 сентября 2025 года, в китайском календаре наступает особый закрытый день. Он проходит под знаком Огненной Обезьяны, в год Деревянной Змеи и месяц Петуха. Такое совпадение энергий в астрологии считается благоприятным для завершения длительных процессов и освобождения пространства для нового.

Об этом сообщило издание YourTango.

Закрытые дни символизируют конец циклов, когда можно окончательно решить долго остававшиеся открытыми вопросы. Стихия Огненной Обезьяны придает скорости и неожиданные изменения, а луна Петуха подчеркивает важность внимания к деталям и собственной роли в событиях. Именно в этот день шесть китайских знаков получат особую поддержку.

Обезьяна. Ваш знак совпадает с энергией дня, что усиливает его влияние. Завершаются затяжные вопросы — финансовые, бытовые или эмоциональные. После этого открывается возможность нового движения вперед.

Петух. Благодаря Луне Петуха ваш авторитет и значение становятся заметнее. Вы получаете подтверждение своей роли и шанс усилить позиции на работе или в обществе.

Змея. Год Деревянной Змеи создает условия для избавления от того, что уже утратило актуальность. Это может касаться личных ожиданий или давних трудностей. После освобождения от них наступает чувство облегчения.

Собака. Воздействие Огненной Обезьяны помогает завершить ситуацию, которая долго оставалась неопределенной. Решение приносит эмоциональное равновесие и создает простор для дальнейших шагов.

Тигр. Для этого знака среда связана с неожиданными встречами или разговорами, которые могут изменить направление планов. Важно замечать такие моменты и использовать их.

Коза. Сочетание энергий Огненной Обезьяны и луны Петуха позволяет освободиться от древнего бремени. На смену приходит чувство стабильности и гармонии.

Астрологические сочетания в этот день указывают: для шести знаков среда станет моментом завершения старика и началом обновления, когда открываются новые возможности.

