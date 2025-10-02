Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется любовь и удача 2 октября

Китайский гороскоп / © Pexels

2 октября 2025 в китайском календаре приходится на день Древесного Дракона. Астрологи называют его «днем острой правды»: иногда, когда иллюзии разрушаются, а на первый план выходят искренние чувства и истинные намерения. Этот четверг может стать переломным для тех, кто готов отпустить прошлое и принять перемены.

Об этом сообщило издание YourTango.

Год Деревянной Змеи учит сбрасывать старую кожу и обновляться, а луна Петуха помогает увидеть, кому действительно стоит доверять. Для романтики этот день означает откровенность: вместо тихой стабильности он приносит ясность в отношениях и открывает путь к искренней любви.

Дракон

Именно ваш знак управляет сегодняшним днем. Это означает, что внимание будет сосредоточено на вашем сердце. Кто-нибудь, кого вы держали на расстоянии, может неожиданно открыть истинные намерения. Маленький жест, сообщения или даже прощения способны изменить динамику отношений. Удача приходит, когда вы покидаете прошлое и принимаете то, что происходит сейчас.

Змея

Год Деревянной Змеи подталкивает вас к переменам. Если вы чувствовали себя незамеченными или застрявшими в старой динамике, четверг может стать моментом прозрения. Вы осознаете, что не хотите доказывать свою ценность, и это откроет пространство для людей, которые видят вас такими, какие вы есть. Именно тогда может появиться новый поклонник или обновиться существующая связь.

Петух

Этот месяц принадлежит вашему знаку, так что Древесный Дракон направляет энергию прямо на вас. Вы или ваш партнер можете внезапно открыться в чувствах. Удача проявится в честности, которая усугубит как романтические, так и дружеские отношения. Если вы одиноки, откровенность поможет создать новую, искреннюю связь.

Лошадь

День Опасности может разрушить старый шаблон отношений, лишающий вас радости. Вы осознаете свою ценность и перестанете отдавать больше, чем получаете. В ответ вы получите внимание от тех, кто способен быть рядом по-настоящему. Это может проявиться в словах поддержки, искренних комплиментах или конкретных действиях от партнера или нового человека.

Свинья

Для этого знака четверг станет днем переосмысления. Если комфортные, но пустые отношения истощали вас, придет время назвать вещи своими именами. Именно эта откровенность откроет простор для новых возможностей. Удача проявится в виде щедрости и тепла тех, кто ценит вас искренне.

