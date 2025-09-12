Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется удача 12 сентября

Китайский гороскоп / © Pexels

В пятницу, 12 сентября 2025 года, китайский календарь отмечает «День закрытых дел», который проходит под знаком Деревянной Обезьяны в месяц Петуха и год Деревянной Змеи. В китайской астрологии считается, что такие дни несут энергию завершения — они помогают закрыть длительные циклы, отказаться от старика и дать место новым возможностям.

Об этом сообщило издание YourTango.

Энергия Обезьяны, управляющая этим днем, считается резкой и беспокойной, поэтому решения могут приниматься быстро и неожиданно. Астрологи отмечают: в этот день важно разрешить событиям происходить естественно, ведь именно в отпуске открывается путь к удаче.

Сильнее всего эту энергию почувствуют шесть знаков китайского зодиака.

Обезьяна

Поскольку сам день совпадает с вашим животным знаком, энергия закрытия проявится особенно ярко. Завершится дело, разговор или долго истощавшие обязательства. На смену им придут новые возможности и свободы.

Петух

Сентябрь проходит под вашим знаком, поэтому 12 сентября станет точкой разрешения давней ситуации. То, что долго затягивалось, наконец-то завершится. Чувство давления исчезнет, а вместо него появится новое пространство для действий.

Змея

Год Деревянной Змеи усиливает вашу интуицию. В этот день она поможет осознать, что пора избавиться от старых страхов, финансовых проблем или ролей, утративших актуальность. Вместо утраты вы получите стабильность и поддержку.

Лошадь

Энергия Мартышки принесет быстрые изменения в отношениях с окружающими людьми. Завершится повторяющийся цикл, и станет ясно, что больше не стоит вашего внимания. Это откроет путь к новым, полезным возможностям.

Бык

Для Быка этот день будет означать завершение и окончательность, которые принесут спокойствие и чувство стабильности. Принято решение или закрытое дело не создадут проблем, а наоборот помогут найти баланс.

Коза

Энергия Дня закрытых дел в сочетании с луной Водяной Овцы призывает попрощаться с эмоциональным бременем. Это может быть привязанность, ожидание или сомнение. Вместо них придут лёгкость, расширенное видение ситуации и новые радости.

Астрологи отмечают, что сила «Дня закрытых дел» заключается не в форсировании событий, а в том, чтобы разрешить Вселенной завершить ненужное и дать простор для нового.

Напомним, в сентябре 2025 года Земля пройдет через так называемый коридор затемнений — астрономическое и астрологическое явление, которое всегда привлекает особое внимание.