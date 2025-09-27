ТСН в социальных сетях

Астрология
429
2 мин

Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется удача 27 сентября

27 сентября 2025 года в день Земляной Свиньи шесть китайских знаков получат особое благорасположение судьбы. Для них это время удачи и вознаграждений.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Pexels

27 сентября 2025 в китайском календаре считается «полным днем». Он проходит под влиянием Земляной Свиньи в год Деревянной Змеи и в месяц Петуха. В традиционной астрологии это время сравнивают со сбором урожая: все, что было заложено ранее, может принести конкретные результаты.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что энергия Свиньи в этот день символизирует щедрость, доброжелательность и комфорт, в то время как Петух придает внимательности и помогает замечать возможности, которые могли остаться без внимания. 27 сентября не считают днем для спешки — это время, чтобы принимать вознаграждения и помощь.

Наиболее благоприятным этот день станет для шести знаков китайского зодиака:

  • Свиньи. День ощутимо усиливает этот знак, ведь Свинья находится в центре энергии. Внимание, забота и щедрость, проявленные ранее, могут вернуться в благодарность или финансовое облегчение.

  • Змея. Как символ года она получает дополнительную поддержку. 27 сентября может стать временем, когда работа или усилия начинают приносить материальную или эмоциональную отдачу.

  • Петух. Поскольку месяц проходит под его влиянием, этот знак получает шанс справедливой оценки и подтверждения собственной ценности.

  • Бык. Земляная энергия способствует его стабильности. В этот день могут проявиться результаты последовательных действий — от финансовой выгоды до укрепления надежности по делам.

  • Лошадь. Для этого знака 27 сентября может стать переломным моментом по финансовым делам, когда затяжные трудности станут решаться.

  • Обезьяна. Сила дня для нее проявится в общении. Знакомства и контакты способны открыть двери к новым возможностям и материальной поддержке.

Суббота 27 сентября станет важным днем для этих знаков — временем, когда проявленные ранее усилия и последовательность найдут свое подтверждение.

Напомним, октябрь 2025 года станет особенно благоприятным для знаков Рыбы, Рак и Дева. Это месяц, когда интуиция усиливается, отношения приобретают глубину, а внутренние ресурсы раскрываются особенно ярко.

