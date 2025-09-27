Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется удача 27 сентября

Китайский гороскоп / © Pexels

27 сентября 2025 в китайском календаре считается «полным днем». Он проходит под влиянием Земляной Свиньи в год Деревянной Змеи и в месяц Петуха. В традиционной астрологии это время сравнивают со сбором урожая: все, что было заложено ранее, может принести конкретные результаты.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что энергия Свиньи в этот день символизирует щедрость, доброжелательность и комфорт, в то время как Петух придает внимательности и помогает замечать возможности, которые могли остаться без внимания. 27 сентября не считают днем для спешки — это время, чтобы принимать вознаграждения и помощь.

Наиболее благоприятным этот день станет для шести знаков китайского зодиака:

Свиньи. День ощутимо усиливает этот знак, ведь Свинья находится в центре энергии. Внимание, забота и щедрость, проявленные ранее, могут вернуться в благодарность или финансовое облегчение.

Змея. Как символ года она получает дополнительную поддержку. 27 сентября может стать временем, когда работа или усилия начинают приносить материальную или эмоциональную отдачу.

Петух. Поскольку месяц проходит под его влиянием, этот знак получает шанс справедливой оценки и подтверждения собственной ценности.

Бык. Земляная энергия способствует его стабильности. В этот день могут проявиться результаты последовательных действий — от финансовой выгоды до укрепления надежности по делам.

Лошадь. Для этого знака 27 сентября может стать переломным моментом по финансовым делам, когда затяжные трудности станут решаться.

Обезьяна. Сила дня для нее проявится в общении. Знакомства и контакты способны открыть двери к новым возможностям и материальной поддержке.

Суббота 27 сентября станет важным днем для этих знаков — временем, когда проявленные ранее усилия и последовательность найдут свое подтверждение.

