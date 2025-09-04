ТСН в социальных сетях

Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется удача 4 сентября

4 сентября 2025 года принесет удачу шести знакам китайского гороскопа — их ждет стабильность и новые возможности.

Китайская астрология

Китайская астрология / © comefromchina.com

4 сентября 2025 г. энергии китайского календаря обещают благоприятный день для нескольких животных символов. Четверг приходится на День Конюшни под влиянием Огненной Крысы (Бин Цзы) в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны. Астрологи называют такие дни стабильными: они приносят продвижение, которое не исчезает сразу, а закладывает основу для длительных результатов.

Об этом сообщило издание YourTango.

Сочетание Огненной Крысы и луны Обезьяны создает динамический поток — первый придает смекалке и яркости, а второй усиливает амбиции. Вместе они формируют энергию, которая проявляется как поддержка, конкретные возможности и прогресс. Этот день может стать особенно успешным для шести знаков китайского зодиака.

Кто оказался среди счастливчиков

  • Крыса. Для этого знака четверг совпадает со столбовым днем, что усиливает его значение. Люди, рожденные под этим символом, получают внимание и признание, открывающие путь к новым возможностям.

  • Дракон. Огненная Крыса придает смелости и открывает доступ к тому, что раньше казалось недостижимым. Это может стать ключом к движению вперед по важным делам.

  • Змея. В год собственного знака Змея получает поддержку в практических вопросах. Это может быть улучшение финансовой ситуации или упорядочение важных дел, что обеспечивает ощутимую стабильность.

  • Обезьяна. В своем месяце этот знак восстанавливает баланс. Если ранее ситуации были разбросаны и неопределенны, теперь они приобретают четкость, а усилия приносят реальные результаты.

  • Коза. Энергия Крыса хорошо сочетается с этим знаком, даря чувство гармонии и безопасности. В жизни Коз могут появиться стабильность и облегчение, позволяющие сосредоточиться на будущем.

  • Тигр. В этот день его энергия получает толчок вперед. Задержанные процессы или решения сдвинутся с места, создавая ощущение, что пора действовать.

День Конюшни под влиянием Огненной Крысы считается временем, когда прогресс становится реальностью. Он помогает выстраивать базу для будущих фурроров и уменьшает чувство хаоса. Для названных шести знаков 4 сентября 2025 года может стать днем, когда события складываются гармонично, а результаты приобретают продолжительную ценность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, первая неделя сентября ведет в новое время — время структуры и осознанных изменений. Карты Таро намекают: структура, внутренняя сила и ясное видение именно те ресурсы, которые помогут сориентироваться в новом сезоне.

