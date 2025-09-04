Шесть китайских знаков зодиака, которым улыбнется удача 4 сентября

Китайская астрология / © comefromchina.com

4 сентября 2025 г. энергии китайского календаря обещают благоприятный день для нескольких животных символов. Четверг приходится на День Конюшни под влиянием Огненной Крысы (Бин Цзы) в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны. Астрологи называют такие дни стабильными: они приносят продвижение, которое не исчезает сразу, а закладывает основу для длительных результатов.

Сочетание Огненной Крысы и луны Обезьяны создает динамический поток — первый придает смекалке и яркости, а второй усиливает амбиции. Вместе они формируют энергию, которая проявляется как поддержка, конкретные возможности и прогресс. Этот день может стать особенно успешным для шести знаков китайского зодиака.

Кто оказался среди счастливчиков

Крыса. Для этого знака четверг совпадает со столбовым днем, что усиливает его значение. Люди, рожденные под этим символом, получают внимание и признание, открывающие путь к новым возможностям.

Дракон. Огненная Крыса придает смелости и открывает доступ к тому, что раньше казалось недостижимым. Это может стать ключом к движению вперед по важным делам.

Змея. В год собственного знака Змея получает поддержку в практических вопросах. Это может быть улучшение финансовой ситуации или упорядочение важных дел, что обеспечивает ощутимую стабильность.

Обезьяна. В своем месяце этот знак восстанавливает баланс. Если ранее ситуации были разбросаны и неопределенны, теперь они приобретают четкость, а усилия приносят реальные результаты.

Коза. Энергия Крыса хорошо сочетается с этим знаком, даря чувство гармонии и безопасности. В жизни Коз могут появиться стабильность и облегчение, позволяющие сосредоточиться на будущем.

Тигр. В этот день его энергия получает толчок вперед. Задержанные процессы или решения сдвинутся с места, создавая ощущение, что пора действовать.

День Конюшни под влиянием Огненной Крысы считается временем, когда прогресс становится реальностью. Он помогает выстраивать базу для будущих фурроров и уменьшает чувство хаоса. Для названных шести знаков 4 сентября 2025 года может стать днем, когда события складываются гармонично, а результаты приобретают продолжительную ценность.

