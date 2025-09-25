Шесть китайских знаков зодиака получат любовь и счастье 25 сентября

Китайская астрология / © Unsplash

Реклама

В четверг, 25 сентября 2025 года, наступает так называемый День установки. По китайской астрологии он считается благоприятным для того, чтобы укреплять отношения, усиливать взаимные обязательства и закладывать основы для длительных союзов. Этот день проходит под влиянием столба Огненного Петуха в год Деревянной Змеи и в месяц Петуха. Сочетание этих энергий считается особенно значимым: Петух подчеркивает честность и открытость, а стихия Огня придает страсти и ясности во взаимоотношениях.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи выделяют шесть знаков зодиака, которые в этот день имеют самые большие шансы на позитивные изменения в любви и отношениях.

Реклама

Петух. Для этого знака день особенный, ведь месячная и дневная энергия совпадают. Воздействие Огненного Петуха усиливает проявления в области чувств, делая их более очевидными и ощутимыми.

Змея. В год Деревянной Змеи этот знак получает поддержку посредством стабилизации в отношениях. Там, где были сомнения или шаткость, появляется чувство надежности и более крепкой почвы.

Собака. День способствует откровенным разговорам и искренности. Именно благодаря выражению собственных чувств Собака может почувствовать большую близость с партнером.

Обезьяна. Для обезьяны четверг приносит акцент на признании ее индивидуальности. Ценение особенностей и неповторимых черт становится основой для более глубокой эмоциональной связи.

Лошадь. Воздействие Деревянной Лошади помогает навести порядок в отношениях и снять неопределенность. Вопросы, которые раньше оставались открытыми, получают более четкое понимание.

Свиньи. Для этого знака день может стать периодом разрешения давних колебаний в любви. Возникает возможность перейти на новый уровень взаимоотношений благодаря честности и готовности к переменам.

Напомним, 24 сентября 2025 года карты Таро обещают динамичный и насыщенный день. Для одних знаков он принесет удачу и признание, для других эмоциональные открытия и новые перспективы.