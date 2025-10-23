Китайский гороскоп / © Associated Press

23 октября 2025 года, в День равновесия, которым правит Деревянный Бык в месяц Огненной Собаки и году Деревянной Змеи, наступает период гармонии и стабильности. Этот день, по китайской астрологии, поможет снять эмоциональное напряжение, восстановить доверие и создать более крепкие связи между людьми.

Энергия Быка в сочетании с элементом Дерева усиливает честность, надежность и чувствительность к другим чувствам. Она поощряет откровенность и внутреннюю гармонию, открывающую путь любви и удачи. Для шести знаков китайского зодиака этот день станет особенно благоприятным — в отношениях появится стабильность, а судьба отблагодарит за искренность и терпение.

Бык

Этот день проходит под твоим знаком, потому энергия Вселенной направлена именно на тебя. Деревянный Бык усиливает твою стойкость и умение поддерживать гармонию в окружении. Люди, которые рядом сегодня покажут свою благодарность — не словами, а поступками. Это время, когда взаимопонимание заменяет объяснение, а доверие становится главным языком общения.

Свинья

Баланс этого дня поможет тебе преодолеть чрезмерную чувствительность и обрести покой в любви. Возможно примирение или важный разговор, который прояснит истинные намерения партнера. Если ты одинока, может появиться кто-нибудь из прошлого или человек, с которым легко устанавливается эмоциональный контакт. Деревянный Бык способствует искренности и устойчивым связям, поэтому спешка сегодня не нужна — все сложится естественно.

Змея

Для тебя 23 октября — день восстановления внутреннего равновесия. После периода напряжения или непонимания наступает момент прояснения. Важный разговор или прощение способны изменить восприятие ситуации. Ты снова почувствуешь уверенность в себе и в отношениях. Финансовая стабильность также усиливается, ведь спокойствие помогает принимать взвешенные решения.

Кролик

Деревянный Бык поможет тебе почувствовать, что настоящая любовь — это не эмоциональные колебания, а спокойствие и доверие. Сегодня интуиция подскажет, кому следует довериться, а кто только создает иллюзию близости. Твои отношения могут укрепиться из-за простых, обыденных вещей: совместного разговора, смеха или взаимной поддержки. Удача в этот день связана с гармоническими действиями, а не с резкими переменами.

Дракон

В этот четверг тебе следует замедлить темп и заметить, что уже работает в твоей жизни. В отношениях появляется новый покой, а романтические чувства приобретают стабильность. Если ты ищешь любовь, внимание может привлечь человек, разделяющий твои ценности и видение жизни. Энергия дня подталкивает простоту — именно она открывает путь к настоящей удачи.

Лошадь

Для тебя этот день станет временем эмоционального обновления. После колебаний и сомнений наступает ясность: ты ясно понимаешь, чего хочешь от любви. Если в отношениях были недоразумения, сегодня легко прийти к прощению. Для одиноких представителей знака возможно знакомство, которое внесет покой и доверие. Это не кратковременный восторг, а стабильная энергия, помогающая почувствовать гармонию между страстью и душевным миром.

Напомним, неделя с 20 по 26 октября 2025 года открывает переходный этап осени: внешнее движение стихает, а внутреннее — усиливается. Деревья-покровители кельтского гороскопа на этой неделе подсказывают, что сила проявляется не в напряжении, а в тихом собрании.