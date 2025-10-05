Китайский гороскоп / © Reuters

5 октября 2025 года в китайском календаре считается Днем открытых дверей, который в этот раз проходит под знаком Огненной Овцы (Дин Вэй). Это особое энергетическое сочетание года Деревянной Змеи и Луны Петуха, что, по астрологическим трактовкам, открывает новые возможности для шести знаков китайского зодиака.

Об этом сообщило издание YourTango.

В такие дни, по восточным традициям, Вселенная «открывает двери», которые раньше были закрыты, освобождая путь для обновления, стабильности и изобилия. Огненная Овца сочетает в себе нежность и решительность, а ее энергия помогает тем, кто готов принять перемены без страха. Этот день не о суматохе, а о спокойных, но судьбоносных сдвигах, которые могут повлиять на финансовое благосостояние и личные отношения.

Коза

Коза в этот день становится центральным знаком энергии. Для представителей этого зодиака открывается дверь для улучшения финансовой ситуации — может появиться новое предложение, выплата или возможность изменить способ заработка без истощения. В отношениях Козы могут почувствовать больше стабильности и уверенности. Если раньше они ждали подходящего момента, то 5 октября — именно он.

Бык

Для Быка этот день несет обновление из-за полярности с Овцой. Изменения могут затронуть финансовые вопросы: возврат долгов, получение поддержки или возможность, которая раньше казалась недостижимой. Также в этот день могут наладиться отношения с партнерами или членами семьи — появится готовность помочь или инвестировать.

Лошадь

Энергия Огненной Овцы поможет Коням превратить свое внутреннее беспокойство в конкретные результаты. Они могут найти способы сэкономить, расширить источники доходов или решить тянущие обратно вопросы. В любви представители этого знака смогут освободиться от изнурительных отношений и увидеть подлинную взаимность.

Кролик

Кроликам этот день принесет тихое, но веское благословение. Они могут обрести стабильность в деньгах или отношениях, а также ощутить поддержку со стороны близкого человека. Финансовые изменения могут прийти через сотрудничество или совместные проекты. Главное — не спешить с решениями и наблюдать за развитием событий.

Змея

Поскольку 2025 год проходит под знаком Деревянной Змеи, этот день особенно значителен для ее представителей. Они могут ощутить внутренний перелом — готовность отпустить старые схемы выживания и открыться новым финансовым или личным возможностям. Может появиться выгодное соглашение, новый путь или человек, который поможет двигаться вперед.

Свинья

Для Свиньи День открытых дверей станет сигналом завершения застоя. Она может получить улучшение в общих финансах или долго не развивавшихся отношениях. Важно не недооценивать себя — смелость выразить свою ценность и потребовать большего принесет быстрый результат.

Напомним, неделя 6-12 октября несет в себе меняющуюся энергию: от острого внутреннего прозрения и смелых решений до мягкого и усердного примирения. Сначала мы сталкиваемся с огнем собственных эмоций, а затем учимся превращать их в силу, объединяющую и открывающую новые горизонты.