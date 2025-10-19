Шесть китайских знаков зодиака получат удачу в любви уже 19 октября

Китайский гороскоп / © comefromchina.com

Реклама

19 октября 2025 года пройдет под знаком Металлического Петуха (Синь Ю) — в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Этот день в китайском календаре называют Днем Закрытия — временем, когда завершаются старые эмоциональные циклы и приходит внутреннее спокойствие. Энергия в этот день побуждает к честности, освобождению от прошлых переживаний и открытию сердца для новых чувств. Именно поэтому для шести знаков зодиака этот день сулит особую удачу в любви и гармонию в отношениях.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Петух

Это ваш день и вы в своей стихии. Металлический Петух приносит ясность и искренность, помогающие уладить недоразумения. Вы либо сможете наконец-то высказать то, что долго скрывали, либо услышите важные слова от другого человека. День благоприятен для откровенных разговоров, освобождающих от напряжения. Одинокие Петухи могут привлечь внимание человека, ценящего зрелость и честность — именно это становится основой новых чувств.

Змея

Год Деревянной Змеи гармонично сочетается с энергией Металлического Петуха, поэтому день способствует внутреннему балансу. Змеи почувствуют, что любовь не нуждается в контроле — она растет естественно. Возможен приятный жест или проявление заботы со стороны близкого человека. Старые сомнения уступят место покою, и эта уверенность сделает вас особенно привлекательными для других.

Коза

Для Коз этот день станет моментом эмоционального облегчения. Прошлые разочарования или незавершенные истории уходят в прошлое. Вы осознаете, что завершение — это не потеря, а путь к новому. Вместе с принятием приходит внутренняя свобода, а с ней новые возможности в любви. Вы можете получить знак внимания или заботы, который напомнит, что вы не остались в стороне.

Дракон

Энергия Металлического Петуха придает уверенности. Если вы сомневались в своих отношениях, 19 октября поможет увидеть ситуацию четко. Важные вещи проявятся через действия, а не слова — вы поймете, кто действительно ценит ваше присутствие. Возможна неожиданная встреча или сообщение, вызывающее сильные эмоции. Главное — не спешить, а позволить событиям разворачиваться естественно.

Свинья

Для Свиней этот день возвращает эмоциональную теплоту. Вы почувствуете поддержку со стороны близких, а небольшой, но искренний жест может восстановить веру в чувство. Энергия Луны Огненной Собаки усиливает верность и взаимность, поэтому все, что вы отдаете — доброту, внимание, заботу — начнет возвращаться. Для одиноких свиней это может быть день новых знакомств, для пар — момент эмоционального сближения.

Тигр

Тигры в этот день ощутят силу и уверенность, чтобы оставить позади сомнения и смутные связи. Вы осознаете собственную ценность и перестанете соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. Именно это привлечет искренность в отношениях. Если у вас есть партнер, воскресенье может стать днем восстановления доверия из-за простых, но значимых проявлений заботы.

Напомним, на следующей неделе мир погрузится в алхимический котел Скорпиона — страсти кипят, тени сгущаются, а истина рождается из-за болезненных трансформаций. Узнайте свой гороскоп на 20–26 октября.