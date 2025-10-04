Шесть китайских знаков зодиака привлекут любовь и счастье уже 4 октября

Китайский гороскоп / © Pexels

В субботу, 4 октября 2025 года, наступает так называемый День принятия, который в китайской астрологии считается особенным. Он объединяет энергию Огненного Лошади (Бин У), года Деревянной Змеи и Луны Деревянного Петуха. Такое астрологическое совпадение открывает новые возможности любви, искренних чувств и укрепления отношений.

Астрологи считают, что 4 октября будет способствовать проявлению нежности, откровенных признаний и возобновлению доверия. Это идеальное время, чтобы позволить себе быть уязвимыми и открыться подлинным чувствам. Наиболее сильное влияние ощутят шесть знаков китайского зодиака:

Лошадь

Символ дня. Прогулки или неожиданные встречи могут привести к новому знакомству или возродить страсть в отношениях. Тем, кто испытал разочарование, важно позволить себе легкий флирт и открытость.

Змея

Год Змеи подчеркивает чувство собственной ценности в отношениях. Неожиданный комплимент или сообщение поможет развеять сомнения. Новые возможности чаще будут возникать из-за знакомых или друзей, а не случайных людей.

Петух

Луна Петуха делает этот знак центром внимания. Огненная Лошадь придает искреннюю теплоту. Откровенные слова и уязвимость способны привлечь новые чувства или углубить существующие отношения.

Свинья

Для этого символа суббота может стать днем эмоционального облегчения. Если были перерывы в общении, возможно возобновление контакта. Старые друзья или партнеры могут вернуться без конфликтов, предлагая новое начало.

Тигр

День принятия смягчает энергию Тигра. Любовь будет ощущаться как взаимность, а не борьба. Для пар это благоприятное время для искренних разговоров, укрепляющих доверие, а для одиноких шанс привлечь человека, который оценит как силу, так и уязвимость.

Коза

Луна Петуха усиливает магнетизм и красоту этого знака. Это удачное время для знакомств, связанных с творчеством или общими интересами. Пара может почувствовать близость через знаки внимания и небольшие, но искренние жесты.

4 октября астрологи советуют этим знакам позволить себе искренность и принимать чувства такими, какими они приходят. Именно в этот день любовь и удача открывают двери для тех, кто готов к ним.

