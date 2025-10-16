Шесть счастливых знаков китайского гороскопа, которым 16 октября улыбнется удача

Китайский гороскоп / © Unsplash

16 октября в день Земляной Лошади (У-У), которая длится в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи, Вселенная придаст мощный импульс для шести знаков китайского зодиака. Это время, когда настойчивость начнет приносить ощутимые результаты, а нрав станет вознаграждением за последовательность и веру в себя.

Под влиянием стихии Земли энергия Лошади становится практической и решительной, способствуя стабильным изменениям. Этот день поможет тем, кто действует благоразумно, но не боится рисковать.

Лошадь

Для представителей этого знака четверг станет символическим «зеленым светом». То, над чем они долго работали, начнет приносить результаты. Есть шанс получить предложение о сотрудничестве или заметить рост доверия со стороны влиятельных людей.

Змея

Сочетание Огненной Собаки и Земляной Лошади создаст гармоничный фон. Змеи могут рассчитывать на благодарность, финансовую стабильность или улучшение отношений. Это время, когда Вселенная напоминает: ваша выдержка не была напрасной.

Дракон

Драконы получат вдохновение и правильное направление. Возможна судьбоносная встреча или известие, открывающее новые перспективы. Сегодня стоит действовать искренне и без спешки — удача поддерживает верных себе.

Коза

Для Киз день обещает покой и облегчение. Маленькие победы, проявление заботы или приятное известие помогут ощутить гармонию. Даже финансовые вопросы могут решиться естественным путём.

Собака

Период вашего знака продолжается, и Лошадь усиливает вашу лидерскую энергию. Вы можете получить поддержку коллег или друзей, даже если она незаметна. Честность и последовательность принесут заслуженное признание.

Свинья

Энергия дня стабилизирует эмоции и открывает путь к неожиданной удаче. Вы можете найти решение старой проблемы или восстановить важные отношения. Покой и уверенность станут вашим магнитом для хороших перемен.

Напомним, неделя с 13 по 19 октября 2025 года — это период, когда энергия Венеры в Весах поддерживает гармонию, взаимопонимание и стремление к красоте во всем.