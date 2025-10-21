Шесть счастливых знаков китайского календаря, которым 21 октября подарит успех

Китайский гороскоп / © pixabay.com

По восточному календарю 21 октября 2025 года — это День Изъятия, которым руководит Водяная Свинья (Гуй Хай). Он пришелся на месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Энергия дня связана с освобождением и очищением, но не болезненным, а открывающим сердце для новых чувств. Для шести китайских знаков зодиака этот день станет благоприятным для любви и эмоционального равновесия.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Свинья

21 октября — день, который соответствует вашему знаку зодиака. Воздействие Водяной Свиньи усиливает естественную теплоту и эмоциональную чувствительность. Если в общении с близкими была дистанция, искренний разговор поможет все прояснить. Откровенность и открытость принесут гармонию, а искренность в чувствах — чувство взаимности.

Кролик

Для Кролика этот день отмечен эмоциональным очищением и спокойствием. Энергия Водяной Свиньи гармонирует с естественной чуткостью этого знака. Ранее удаляющиеся люди могут проявить инициативу или появится готовность отпустить прошлое. Все, что будет происходить, будет способствовать внутреннему равновесию и восстановлению хороших отношений.

Змея

Под влиянием Водяной Свиньи сердце Змеи смягчается. В этот день появляется потребность в честных разговорах и подлинной эмоциональной связи. Может произойти откровенный разговор или проявление искренности, которое поможет понять свои чувства. Это день, когда исчезает напряжение, а на его место приходит покой.

Лошадь

Энергия Дня Удаления поможет Коням избавиться от эмоциональной перегрузки. Следует прекратить чрезмерные размышления и вернуться к простым вещам. Водяная свинья создает условия для восстановления баланса и открывает возможность для новых знакомств или обновления чувств. Этот день благоприятен для отпуска старых переживаний.

Собака

Воздействие Водяной Свиньи уравновешивает энергию Огненной Собаки, усиливая внутреннюю гармонию. День благоприятен для укрепления доверия в отношениях и лучшего понимания с близкими людьми. Откровенность и готовность к диалогу помогут избежать недоразумений.

Коза

Коза может ощутить эмоциональное облегчение. Энергия Водяной Свиньи поможет найти равновесие между прошлым и настоящим. Люди вокруг будут реагировать более спокойно, что создаст условия для хороших отношений и взаимной поддержки. Этот день способствует искреннему общению и ощущению внутреннего мира.

Напомним, молодой человек в Весах 21 октября 2025 подтолкнет нас обратить внимание на отношения и взаимодействие с другими. Эта энергия продолжает уроки, которые мы получили во время транзита Сатурна через Овна летом, поэтому стоит вспомнить взаимоотношения, которые тогда испытали трудности, или людей, от которых вы удалились.