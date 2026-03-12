Шесть знаков китайского гороскопа, которые привлекут удачу и успех 12 марта

Китайский гороскоп / © Unsplash

12 марта 2026 в китайской астрологии приходится на так называемый День уничтожения Деревянного Петуха. По трактовке восточного календаря такие дни связаны с очищением пространства от лишнего — решений, обстоятельств или людей, тормозящих развитие. А в год Огненного Коня освобождающие изменения могут быстро открывать путь к новым возможностям.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи назвали шесть знаков китайского зодиака, для которых этот четверг может стать точкой сдвига — как по финансовым вопросам, так и по личным делам.

Петух. Представители этого знака могут решиться поставить точку в ситуации, давно вызвавшей раздражение. Речь идет об установлении четких границ или отказе от изнуряемых обязательств или обязательств. После такого решения день может сложиться значительно легче, а потом появится шанс согласиться на более выгодное предложение.

Лошадь. Для этого знака 12 марта может принести долгожданную определенность. Новость или подтверждение планов способны снять напряжение, продолжавшееся определенное время. Освободившись от неопределенности, Лошадь сможет сосредоточиться на новом направлении, имеющем потенциал финансового роста.

Змея. Этот день может стать моментом прозрения. То, что раньше вызывало сомнения в рабочих или денежных вопросах, станет очевидным. Смена фокуса на более надежных партнеров или проекты способна принести более быстрый результат, чем ожидалось.

Обезьяна. Неожиданная помощь другому человеку может обернуться для Обезьяны новыми возможностями. Даже краткий совет или правильная идея способны запомниться и впоследствии открыть дверь к перспективному сотрудничеству.

Дракон. Для представителей этого знака четверг может стать днем осознания: часть ответственности, которую они несли, на самом деле им не принадлежала. Отказ от излишней нагрузки откроет простор для новых идей, в том числе связанных с заработком.

Кролик. Небольшое изменение в обычном раскладе может запустить цепь положительных событий. Неожиданная встреча или разговор способны подтолкнуть к идее, которая еще утром казалась маловероятной. К концу дня появится заслуживающая внимания перспектива.

Напомним, астрологи предупреждают, что 12 марта — день, когда нельзя браться за новые дела, не разрушив при этом старое, что мешает двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.