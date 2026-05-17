Шесть знаков китайского гороскопа, которым особенно повезет 17 мая

Китайский гороскоп / © Unsplash

Реклама

Воскресенье, 17 мая 2026 года, может принести приятные перемены и неожиданное везение сразу шести знакам китайского гороскопа. Астрологи объясняют это сочетанием Дня открытых дверей Металлического Кролика и месяца Водяной Змеи. Считается, что именно в такие дни люди быстрее идут на контакт, а случайные разговоры или знакомства могут перерасти во что-то важное.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Для Кролика 17 мая станет днем повышенного внимания и симпатии со стороны других. Астрологи прогнозируют, что даже обычное сообщение или короткая встреча могут вызвать неожиданно теплую реакцию. Люди чаще будут искать общения, а кто-то, кто раньше вел себя сдержанно или неопределенно, может вдруг проявить больше инициативы. При этом самому Кролику не придется прилагать чрезмерных усилий — ситуации будут складываться естественно.

Реклама

Коню воскресенье может принести неожиданную возможность, от которой сначала захочется отказаться. Однако именно случайная поездка, встреча или разговор способны оказаться полезными в будущем. По прогнозу, 17 мая может открыть новые двери в финансовой или социальной сфере. В конце дня у представителей этого знака появится ощущение, что риск или спонтанное решение были правильными.

Для Змеи ключевым событием станет важный разговор, который поможет иначе посмотреть на ситуацию, которая долгое время оставалась неопределенной. Астрологи отмечают, что изменения могут начаться очень буднично, но постепенно принесут ощущение ясности и уверенности. День будет способствовать стратегическому мышлению и поможет избавиться от эмоционального напряжения.

Свиньи 17 мая прогнозируют неожиданный контакт с человеком, который в последнее время почти исчез из ее жизни. При этом тон общения будет значительно теплее и спокойнее, чем раньше. Астрологи считают, что именно отсутствие завышенных ожиданий поможет построить более искреннюю и стабильную связь.

Для Обезьяны воскресенье станет днем удачных совпадений. Представители этого знака могут случайно услышать важную информацию или оказаться рядом с людьми, которые играют заметную роль в профессиональной или социальной сфере. Астрологи отмечают: в этот день не придется ничего форсировать — успех может прийти благодаря простому присутствию в правильном месте.

Реклама

Собаке 17 мая обещает эмоциональное облегчение и больше определенности в отношениях с людьми. Кто-то наконец подтвердит свои слова реальными действиями, и это поможет вернуть ощущение доверия и стабильности. После периода непоследовательности или сомнений день принесет больше внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ситуация движется в правильном направлении.

Напомним, астрологи предупреждают, что после пассивных энергий предыдущих лунных суток 17 мая увеличится активность, что подталкивает нас к решительным действиям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров