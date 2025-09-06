ТСН в социальных сетях

Шесть знаков китайского зодиака, которые привлекут везение уже 6 сентября

В День Разрушения под влиянием Земляного Тигра шесть китайских знаков зодиака почувствуют значительные изменения и подлинное везение.

Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Associated Press

В субботу, 6 сентября 2025 года, по китайской астрологии наступает День разрушения. Его возглавляет столб Земляного Тигра (У Инь) в год Деревянной Змеи и месяц Обезьяны. В традиции эти дни не считаются угрожающими или катастрофическими. Их суть состоит в том, что отходит то, что уже утратило свое значение, а на его месте может появиться новое.

Об этом сообщило издание YourTango.

Энергия Тигра в сочетании с характеристиками Дня разрушения создает условия для заметных изменений. Астрологические расчеты указывают, что в этот день благоприятная энергия особенно проявится для шести животных знаков китайского зодиака.

  • Свиньи. Воздействие стихии Воды в сочетании с энергией Земляного Тигра создает баланс. Этот день может ослабить финансовое или семейное давление, с которым представители знака сталкивались раньше.

  • Лошадь. Суббота дает возможность избавиться от напряжения, характерного для луны Обезьяны. Завершение определенных планов или обязательств открывает пространство обновления.

  • Змея. Поскольку 2025 год является годом Деревянной Змеи, для этого знака давление событий ощущалось особенно. Энергия Тигра стимулирует отказ от ситуаций, потерявших смысл, что помогает избежать дальнейших осложнений.

  • Крыса. Воздействие Тигра активизирует стратегические качества этого знака. Ситуации, казавшиеся нечеткими или беспорядочными, становятся более понятными, что позволяет отказаться от того, что не приносит пользы.

  • Тигр. Этот день имеет особенное значение для представителей одноименного знака. Энергия Земляного Тигра способствует завершению длительных обязательств или напряженных взаимодействий.

  • Коза. Благодаря гармоничному сочетанию со стихией Земли этот день уменьшает разочарование и помогает снять напряжение. Это создает предпосылки покоя и стабильности.

Таким образом, 6 сентября 2025 может стать важным днем для представителей этих шести знаков, когда благодаря завершению старых процессов открываются новые возможности.

Напомним, первый месяц осени откроет путь к переменам, новым начинаниям и поиску внутреннего баланса. Карты Таро указывают, что сентябрь 2025 станет временем активного движения вперед, вдохновения и глубоких эмоциональных открытий.

