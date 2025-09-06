Шесть знаков китайского зодиака, которые привлекут везение уже 6 сентября

Китайский гороскоп / © Associated Press

Реклама

В субботу, 6 сентября 2025 года, по китайской астрологии наступает День разрушения. Его возглавляет столб Земляного Тигра (У Инь) в год Деревянной Змеи и месяц Обезьяны. В традиции эти дни не считаются угрожающими или катастрофическими. Их суть состоит в том, что отходит то, что уже утратило свое значение, а на его месте может появиться новое.

Об этом сообщило издание YourTango.

Энергия Тигра в сочетании с характеристиками Дня разрушения создает условия для заметных изменений. Астрологические расчеты указывают, что в этот день благоприятная энергия особенно проявится для шести животных знаков китайского зодиака.

Реклама

Свиньи. Воздействие стихии Воды в сочетании с энергией Земляного Тигра создает баланс. Этот день может ослабить финансовое или семейное давление, с которым представители знака сталкивались раньше.

Лошадь. Суббота дает возможность избавиться от напряжения, характерного для луны Обезьяны. Завершение определенных планов или обязательств открывает пространство обновления.

Змея. Поскольку 2025 год является годом Деревянной Змеи, для этого знака давление событий ощущалось особенно. Энергия Тигра стимулирует отказ от ситуаций, потерявших смысл, что помогает избежать дальнейших осложнений.

Крыса. Воздействие Тигра активизирует стратегические качества этого знака. Ситуации, казавшиеся нечеткими или беспорядочными, становятся более понятными, что позволяет отказаться от того, что не приносит пользы.

Тигр. Этот день имеет особенное значение для представителей одноименного знака. Энергия Земляного Тигра способствует завершению длительных обязательств или напряженных взаимодействий.

Коза. Благодаря гармоничному сочетанию со стихией Земли этот день уменьшает разочарование и помогает снять напряжение. Это создает предпосылки покоя и стабильности.

Таким образом, 6 сентября 2025 может стать важным днем для представителей этих шести знаков, когда благодаря завершению старых процессов открываются новые возможности.

Напомним, первый месяц осени откроет путь к переменам, новым начинаниям и поиску внутреннего баланса. Карты Таро указывают, что сентябрь 2025 станет временем активного движения вперед, вдохновения и глубоких эмоциональных открытий.