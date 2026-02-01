Шесть знаков китайского зодиака, которым 1 февраля принесет удачу и новые возможности

Китайский гороскоп / © Pexels

1 февраля 2026 года, в день Огненной Лошади, астрологи прогнозируют особенно сильный прилив удачи и процветания для шести знаков китайского гороскопа. Мощная энергия этого дня совпадает со стартом месяца Земляного Быка в году Деревянной Змеи, создавая благоприятные условия для тех, кто готов действовать, а не медлить.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Это воскресенье, когда интуиция усиливается, а уверенность в собственных решениях становится ключом к финансовому и эмоциональному успеху. Астрологи отмечают: наибольшую пользу в этот день получит тот, кто доверится себе и перестанет сдерживать естественный импульс двигаться вперед.

Лошадь

Для представителей этого знака день имеет личное значение. Все, что стояло на паузе, сдвигается с места, даже если это небольшие шаги. Активность становится главным источником процветания — стоит лишь начать движение.

Змея

Воскресная энергия поможет четко отделить важное от второстепенного. Когда Змея перестает тратить силы на то, что не приносит радости или развития, удача быстро возвращается в ее сторону — вместе с экономией времени и ресурсов.

Собака

Представители знака просыпаются со свежим чувством уверенности. Самоуверенность запускает позитивные изменения в делах и отношениях. Успех этого дня — не громкая победа, а возвращение внутренней опоры, которая притягивает благополучие.

Кролик

Эмоциональная легкость становится главным бонусом. Кролики позволяют себе надеяться — и это сразу меняет ситуацию. Разговоры, планы и даже мелкие решения проходят мягче, а удача проявляется в виде спокойствия и возможностей.

Бык

Несмотря на то, что дни с сильным импульсом Быки переживают тяжело, на этот раз все наоборот. Появляется ощущение фундамента под ногами — и именно оно позволяет пробовать новое без страха потерь. Успех приходит благодаря уже накопленному опыту.

Свинья

1 февраля напомнит, что удовольствие не противоречит успеху. Выбор в пользу простых радостей приносит мотивацию, а вместе с ней — новые шансы. Удача появляется тогда, когда Свинья позволяет себе быть счастливой без угрызений совести.

Напомним, астрологи предупредили, что 1 февраля — энергетически очень тяжелый день, в течение которого темные и светлые силы будут вести отчаянную борьбу за душу каждого из нас.