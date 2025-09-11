Шесть знаков китайского зодиака, которым 11 сентября повезет в финансах

Китайский гороскоп / © Unsplash

11 сентября 2025 года, в четверг, по китайскому календарю наступает особый День открытых дверей. В китайской астрологии это считается временем, когда открываются новые возможности, наступает благоприятный момент для финансового прогресса, роста и стабильности. В этот день действует сочетание Водяной Овцы, месяца Петуха и года Деревянной Змеи.

Астрологи объясняют: Овца символизирует мягкость и гармонию, благодаря чему напряжение в денежных вопросах снижается. Стихия Воды отвечает за движение ресурсов, обмен, щедрость и способность притягивать изобилие. В такое время финансовые возможности приходят легче, а двери, ранее казавшиеся закрытыми, открываются.

В этот четверг финансовая удача больше всего проявится у шести знаков китайского зодиака:

Коза. Столб четверга сочетается с его энергией, что делает этот день особенно благоприятным. Возможны возврат денег, уплаченные долги или подарки. Облегчение будет ощущаться не только в финансах, но и эмоционально.

Петух. Поскольку луна находится под ее влиянием, этот знак получает финансовые благословения. Это может быть выполнение обещаний или запуск долгосрочного плана. Важным станет признание и возможность укрепить свой доход.

Змея. Год Деревянной Змеи добавляет поддержки. В этот день Змея может получить финансовый результат за предыдущие усилия, казавшиеся незамеченными. Обилие может проявиться посредством признания работы, финансовых решений или щедрости.

Свиньи. Энергия Водяной Овцы оказывает непосредственное влияние на этот знак. В четверг для Свиньи возможны неожиданные финансовые облегчения: помощь от других людей, отмена платежей или отсутствие необходимости тратить деньги.

Дракон. Для этого знака День открытой двери означает прорыв. Застрявшие финансовые дела могут разрешиться именно в этот день. Примером может служить поступление просроченного платежа или другая возможность усилить финансовую основу.

Лошадь. Благодаря гармонии со столбом Овцы этот знак получит шанс на финансовое облегчение. Это может быть стабильность, снижение затрат или поддержка от рядом.

Таким образом, 11 сентября станет днем, когда для Козы, Петуха, Змеи, Свиньи, Дракона и Лошади откроются финансовые возможности и наступит ощутимое облегчение в денежных вопросах.

