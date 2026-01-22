Шесть знаков китайского зодиака, которым 22 января принесет деньги и достаток

Китайский гороскоп / © Associated Press

Реклама

22 января 2026 года шесть китайских знаков зодиака, по восточному календарю, считаются особенно благоприятными для успеха и финансовых решений. Этот день приходится на период Огненной Обезьяны, традиционно символизирующей активную, решительную и довольно резкую энергию. В восточной астрологии такие дни приносят не случайную удачу, а результат точных действий в нужный момент.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Сочетание Дня Огненной Обезьяны, месяца Огненного Быка и года Деревянной Змеи усиливает внимание к деталям и быстрым решениям. По верованиям, достаток в этот день приходит через бдительность, своевременные шаги и способность уклониться от риска, который другие не замечают.

Реклама

Обезьяна

Для людей, рожденных в год Обезьяны, этот день совпадает с энергией собственного знака. Возможности могут появиться внезапно — в форме разговора, решения или предложения. Удачу приносит быстрая реакция и доверие интуиции.

Тигр

Представители Тигра могут вовремя почувствовать риск в финансовых или бытовых ситуациях. Сдержанный шаг назад устраняет возможную потерю, которая могла бы стать затяжной.

Крыса

Удача для Крыс заключается в наблюдательности. Увиденная мелочь или правильно сделанный вывод помогают изменить подход и избежать лишних трат. Небольшая корректировка в этот день дает значительный эффект.

Змея

Знаку Змеи способствует выжидание. Интуитивный момент для действия появляется сам — когда стоит сказать, вмешаться или заявить о себе. Успех приходит благодаря точности и сдержанности.

Лошадь

Представители Лошади могут осознать, что выбранное ранее направление больше не подходит. Изменение темпа или курса помогает сохранить ресурсы и избежать лишних затрат.

Собака

Для Собак 22 января — день границ. Своевременный отказ от лишних обязанностей или расходов освобождает пространство и становится источником ощутимого облегчения.

Напомним, астрологи предупредили, что 22 января — день не подходит для активных действий — реальной пользы от них все равно не будет.