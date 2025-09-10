Шесть знаков китайского зодиака получат удачу 10 сентября

Китайский гороскоп / © Unsplash

В среду, 10 сентября 2025 года, в китайской астрологии наступает особый День получения. Это период, когда важно не форсировать события, а принимать уже приближающееся в жизни. Согласно прогнозу, больше всего поддержки энергии в этот день ощутят шесть знаков восточного гороскопа.

Об этом сообщило издание YourTango.

Днем управляет Водяная Лошадь в месяц Петуха и год Деревянной Змеи. Такое соединение усиливает импульс событий: удача приходит внезапно, а результаты часто появляются вовремя и неожиданно. Энергия Воды направляет обилие в сферы, где человек стремился к большей легкости — в любви, финансах или внутреннем состоянии.

Кто получит поддержку в этот день:

Лошадь. Водяная лошадь ставит ваш знак в центр внимания. Вы можете получить признание, приверженность или даже щедрое предложение, которое облегчит неделю. Все, что приходит, является отражением ваших предыдущих усилий.

Змея. Год Деревянной Змеи усиливает ваше влияние. 10 сентября может принести неожиданную возможность или предложение. То, что вы когда-нибудь отпустили, теперь возвращается в виде нового шанса.

Петух. Лунный столб находится в вашем знаке, так что среда может стать особенно удачной. Вы можете получить подарки в отношениях или финансах. Помощь или поддержка придут оттуда, откуда не ждали.

Дракон. Энергия Водяной Лошади гармонирует с вашим знаком, открывая путь к признанию или долгожданному ресурсу. Доказательство того, что жизнь поддерживает вас, появляется в нужный момент.

Свиньи. Ваш знак имеет естественную связь с обилием. Этот день может принести возмещение, подарок или облегчение. То, что появится, станет началом больших перемен.

Тигр. Для вас 10 сентября станет напоминанием, что удача приходит тогда, когда позволяешь ему это сделать. Возможность или нужный ресурс сами окажутся в ваших руках.

Астрологи отмечают: в этот день важно не отказываться от поддержки или неожиданных благ. Принятие помощи и открытость новых возможностей позволят этим шести знакам полностью использовать энергию Дня получения.

Напомним, с 8 по 14 сентября 2025 года мощный портал затемнений будет влиять на каждый знак Зодиака. Транзиты этой недели помогут нам восстановиться и подготовиться к предстоящему солнечному затмению.