Шесть знаков китайского зодиака получат удачу 10 сентября

День получения принесет удачу Коню, Змее, Петуху, Дракону, Свинье и Тигре. 10 сентября их ждут подарки судьбы и неожиданная поддержка.

Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Unsplash

В среду, 10 сентября 2025 года, в китайской астрологии наступает особый День получения. Это период, когда важно не форсировать события, а принимать уже приближающееся в жизни. Согласно прогнозу, больше всего поддержки энергии в этот день ощутят шесть знаков восточного гороскопа.

Об этом сообщило издание YourTango.

Днем управляет Водяная Лошадь в месяц Петуха и год Деревянной Змеи. Такое соединение усиливает импульс событий: удача приходит внезапно, а результаты часто появляются вовремя и неожиданно. Энергия Воды направляет обилие в сферы, где человек стремился к большей легкости — в любви, финансах или внутреннем состоянии.

Кто получит поддержку в этот день:

  • Лошадь. Водяная лошадь ставит ваш знак в центр внимания. Вы можете получить признание, приверженность или даже щедрое предложение, которое облегчит неделю. Все, что приходит, является отражением ваших предыдущих усилий.

  • Змея. Год Деревянной Змеи усиливает ваше влияние. 10 сентября может принести неожиданную возможность или предложение. То, что вы когда-нибудь отпустили, теперь возвращается в виде нового шанса.

  • Петух. Лунный столб находится в вашем знаке, так что среда может стать особенно удачной. Вы можете получить подарки в отношениях или финансах. Помощь или поддержка придут оттуда, откуда не ждали.

  • Дракон. Энергия Водяной Лошади гармонирует с вашим знаком, открывая путь к признанию или долгожданному ресурсу. Доказательство того, что жизнь поддерживает вас, появляется в нужный момент.

  • Свиньи. Ваш знак имеет естественную связь с обилием. Этот день может принести возмещение, подарок или облегчение. То, что появится, станет началом больших перемен.

  • Тигр. Для вас 10 сентября станет напоминанием, что удача приходит тогда, когда позволяешь ему это сделать. Возможность или нужный ресурс сами окажутся в ваших руках.

Астрологи отмечают: в этот день важно не отказываться от поддержки или неожиданных благ. Принятие помощи и открытость новых возможностей позволят этим шести знакам полностью использовать энергию Дня получения.

Напомним, с 8 по 14 сентября 2025 года мощный портал затемнений будет влиять на каждый знак Зодиака. Транзиты этой недели помогут нам восстановиться и подготовиться к предстоящему солнечному затмению.

