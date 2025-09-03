Шесть знаков китайского зодиака привлекут богатство и достаток уже 3 сентября

Китайский гороскоп / © Associated Press

Реклама

С 3 сентября 2025 года шесть китайских знаков зодиака получат благоприятные условия для финансовой стабильности и ощущения достатка. В этот день наступает День Баланса, который связан со столбом Деревянной Свиньи в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны.

Об этом сообщило издание YourTango.

В китайской астрологии дни баланса считаются периодами, когда ситуации выравниваются: долги уравновешиваются, а усилия, которые длились долгое время, начинают приносить результаты. Благодаря щедрости Свиньи и стихии Дерева, символизирующей рост, в этот день достаток ощущается как на материальном, так и на эмоциональном уровне.

Реклама

Речь идет не о неожиданных прибылях, а о стабилизации, которая позволяет удержать то, что приходит. Для шести знаков этот день становится моментом обновления: снижается финансовый стресс, появляется поддержка, а возможности накапливаются в более длительной и ощутимой форме.

Кто получит благоприятную энергию 3 сентября

Свинья

Этот день является столбовым для вашего знака, поэтому энергия Баланса усиливается. Финансовая ситуация выравнивается, может поступить помощь или выплата, которую вы ждали. Вложенная ранее энергия возвращается в виде стабильности.

Змея

В год вашего знака среда смягчает трудности. День Баланса приносит признание и ресурсы: поддержку партнера, похвалу или финансовое облегчение. Это восстанавливает уверенность и открывает путь к новым возможностям.

Обезьяна

Это ваш месяц по китайскому календарю, поэтому среда расширяет пути в финансах. Деревянная Свинья открывает новые контакты и предложения. Ваше богатство приходит через доступ к поддержке и связям, которые появляются именно сейчас.

Коза

Энергия Свиньи для вас гармонична. То, что казалось недостижимым, становится более реальным. Деньги или ресурсы поступают в нужный момент, что уменьшает давление и позволяет насладиться результатами собственных усилий.

Тигр

Столб Деревянной Свиньи усиливает сотрудничество. Для вас это означает достаток через партнерство и совместные решения. Поддержка других помогает снять финансовую нагрузку и приносит ощущение защищенности.

Собака

День Баланса хорошо сочетается с вашим знаком. Появляются доказательства стабильности: прогресс в достижении финансовых целей, более сильные обязательства или уверенность в правильности пути. Это позволяет накапливать достаток постепенно, но надежно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, первая неделя сентября предшествует коридору затмений, поэтому многие люди чувствуют, что время как будто искажается — оно становится более интенсивным или сжимается. Кармические сюжеты, когда-то оставленные без ответа, возвращаются, а прошлое начинает говорить громче, чем настоящее.