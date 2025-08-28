Шесть знаков китайского зодиака привлекут удачу и достаток уже 28 августа

Китайский гороскоп / © Pexels

Реклама

28 августа 2025 года в китайском календаре приходится на День получения, который совпадает с годом Деревянной Змеи, месяцем Деревянной Обезьяны и столбом Земляной Змеи. По представлениям китайской астрологии, такие дни открывают канал для изобилия — не через активные действия, а через способность принимать.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что в этот день удача особенно благосклонна к шести знакам китайского зодиака:

Реклама

Змея. 28 августа является столбовым днем для Змеи, и вместе с годом этого же знака это создает особое согласование. Удача проявится в виде возвращения утраченного — финансового или личного.

Энергия Змеи гармонизирует с Драконом . День получения может принести признание, новые возможности или поддержку, которую представители этого знака долго ждали.

Крыса . 28 августа для Крысы символизирует баланс, в этот день может произойти возмездие или поддержка со стороны тех, кто раньше ее не оказывал.

Хотя энергия Змеи обычно является вызовом для Лошади , День получения приносит облегчение. Это может выглядеть как завершение обязательств или освобождение от бремени.

Петух. Змея и Петух традиционно находятся в гармонии. Этот день может принести признание, подтверждение усилий или взаимность в отношениях.

ДляСвиньи 28 августа обещает щедрость и стабильную поддержку. Все, что происходит в этот день, имеет силу и устойчивость, а не временный характер.

Астрологическое толкование подчеркивает: удача этого дня может проявляться как в материальной сфере, так и в эмоциональном облегчении, когда человек чувствует, что получил заслуженное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, последняя неделя августа принесет сочетание ясного видения, внутренней опоры и эмоциональных связей. Карты подскажут, когда двигаться вперед, а когда — глубже погружаться в свои ценности.