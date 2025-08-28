ТСН в социальных сетях

8364
2 мин

Шесть знаков китайского зодиака привлекут удачу и изобилие уже 28 августа

28 августа в китайской астрологии считается Днем получения. В этот день шесть знаков зодиака могут ощутить невиданную поддержку и возвращение утраченного.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Pexels

28 августа 2025 года в китайском календаре приходится на День получения, совпадающий с годом Деревянной Змеи, месяцем Деревянной Обезьяны и столбом Земляной Змеи. По представлениям китайской астрологии, такие дни открывают канал для изобилия — не из-за активных действий, а из-за способности принимать.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что в этот день удача особенно привержена шести знакам китайского зодиака:

  • Змея. 28 августа является столбовым днем для Змеи, и вместе с годом этого же знака это создает особое согласование. Удача проявится посредством возвращения утраченного — финансового или личного.

  • Дракон. Энергия Змеи гармонизирует с Драконом. День получения может принести признание, новые возможности или поддержку, которую представители этого знака долго ждали.

  • Крыса. Для Крысы 28 августа символизирует баланс. В этот день может произойти возмездие или поддержка со стороны тех, кто раньше его не предоставлял.

  • Лошадь. Хотя энергия Змеи обычно вызов для Лошади, День получения приносит облегчение. Это может выглядеть как завершение обязательств или освобождение от бремени.

  • Петух. Змея и Петух традиционно находятся в гармонии. Этот день может принести признание, подтверждение усилий или взаимоотношения.

  • Свиньи. Для Свиньи 28 августа сулит щедрость и стабильную поддержку. Все, что происходит в этот день, имеет силу и устойчивость, а не временный характер.

Астрологическое толкование подчеркивает: удача этого дня может проявляться как в материальной сфере, так и в эмоциональном облегчении, когда человек чувствует, что получил заслуженное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, последняя неделя августа принесет сочетание ясного видения, внутренней опоры и эмоциональных связей. Карты подскажут, когда двигаться вперед, а когда глубже погружаться в свои ценности.

