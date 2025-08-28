Шесть знаков китайского зодиака привлекут удачу и изобилие уже 28 августа

Китайский гороскоп / © Pexels

28 августа 2025 года в китайском календаре приходится на День получения, совпадающий с годом Деревянной Змеи, месяцем Деревянной Обезьяны и столбом Земляной Змеи. По представлениям китайской астрологии, такие дни открывают канал для изобилия — не из-за активных действий, а из-за способности принимать.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологи отмечают, что в этот день удача особенно привержена шести знакам китайского зодиака:

Змея. 28 августа является столбовым днем для Змеи, и вместе с годом этого же знака это создает особое согласование. Удача проявится посредством возвращения утраченного — финансового или личного.

Дракон. Энергия Змеи гармонизирует с Драконом. День получения может принести признание, новые возможности или поддержку, которую представители этого знака долго ждали.

Крыса. Для Крысы 28 августа символизирует баланс. В этот день может произойти возмездие или поддержка со стороны тех, кто раньше его не предоставлял.

Лошадь. Хотя энергия Змеи обычно вызов для Лошади, День получения приносит облегчение. Это может выглядеть как завершение обязательств или освобождение от бремени.

Петух. Змея и Петух традиционно находятся в гармонии. Этот день может принести признание, подтверждение усилий или взаимоотношения.

Свиньи. Для Свиньи 28 августа сулит щедрость и стабильную поддержку. Все, что происходит в этот день, имеет силу и устойчивость, а не временный характер.

Астрологическое толкование подчеркивает: удача этого дня может проявляться как в материальной сфере, так и в эмоциональном облегчении, когда человек чувствует, что получил заслуженное.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

