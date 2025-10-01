Шести знакам китайского зодиака откроется путь к финансовым изменениям уже 1 октября

Китайский гороскоп / © Unsplash

1 октября 2025 г. наступает День Разрушения под знаком Водяного Кролика, который, по китайскому календарю, несет мощное энергетическое влияние на финансовую сферу. Именно в этот день шесть китайских знаков зодиака могут ожидать перемен к лучшему в денежных вопросах. Речь идет о Кролике, Змее, Петухе, Коне, Свинье и Обезьяне.

Об этом сообщило издание YourTango.

Астрологические прогнозы отмечают: иногда путь к благополучию начинается не с новых заработков, а с отказа от истощающего и забирающего ресурсы. В год Деревянной Змеи это особенно актуально, ведь символ года учит избавляться от всего лишнего. Луна Петуха добавляет к этому четкости и стратегичности, а энергия Водяного Кролика направлена на очищение от старика, чтобы освободить место для нового.

Особенно это влияние ощутят шесть китайских знаков зодиака:

Кролик. В этот день темы денег выходят на первый план. Если раньше вы откладывали вопросы повышения, пересмотра сделок или счетов, то самое время действовать. Возможно быстрое облегчение после того, как вы откажетесь от давившихся расходов или обязательств.

Змея. Год Деревянной Змеи открывает новые перспективы. Отказ от работы или клиентов, не дающих достойную оплату, может стать сигналом для появления более выгодных предложений. Не исключено, что свободное пространство заполнится неожиданными финансовыми поступлениями.

Петух. Благодаря энергии луны, этот знак получает дополнительную точность в финансовых решениях. Время просмотра контрактов, соглашений или дополнительных подработок. Если что-то не устраивает, стоит уйти, ведь на горизонте появятся лучшие варианты.

Лошадь. Энергия дня поможет увидеть и устранить расходы, забирающие деньги незаметно. Это могут быть привычки, долги или обязательства. В результате откроется путь к бонусам, возвращению средств или новым возможностям.

Свиньи. Для этого знака важно провести границу и перестать тянуть на себе чужие финансовые или эмоциональные обязательства. Как только это произойдет, можно ожидать подарки, скидки или возврат долгов.

Обезьяна. Энергия дня подталкивает к устранению мелких, но регулярных затрат. Освободившись от них, представители этого знака могут получить новые предложения работы, премии или финансовые поступления, ранее казавшиеся недостижимыми.

1 октября открывает возможность финансовой очистки и укрепления материального положения. Для шести знаков зодиака этот день может стать важным шагом на пути к стабильности и изобилию.

