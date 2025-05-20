Руны / © ТСН

Реклама

Руны – это древний оракул, не только показывающий тенденции будущего, но и отражающий глубинные импульсы подсознания. 20 мая – день, когда сила рун может указать нам путь в хаосе информации, эмоций и выборов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Вот что подсказывают руны каждому знаку зодиака:

Реклама

Овен (21.03 – 19.04)

Руна "Ингуз"

Время для внутреннего перерождения. Вы готовы завершить один цикл и открыть новый. Не бойтесь сказать "достаточно" потому, что исчерпало себя.

Телец (20.04 – 20.05)

Руна "Пертро"

Ожидайте неожиданного. Ситуация требует доверия к интуиции и принятию неизвестного.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна "Евоз"

Символ движения. Вам следует изменить подход к делу или даже само направление. Путешествие или новое партнерство откроет нужные возможности.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна "Алгиз"

Защита – ключевое слово. Следует поставить четкие границы и защищать собственные эмоции. Интуиция сегодня особенно чувствительна, не игнорируйте предвкушение.

Реклама

Лев (23.07 – 22.08)

Руна "Гебо"

Все, что сегодня происходит, имеет корни в балансе "брать-давать". Благодарность и равноценный обмен сделают чудо в ваших отношениях.

Дева (23.08 – 22.09)

Руна "Соулу"

Ваша сила – в ясности. День удачен для завершения дел и проявления лидерства. Не прячьтесь в тени — пора светить.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна "Манназ"

Общество отражает вас. Обратите внимание, какие люди вас окружают и что они пробуждают у вас. Пора посмотреть на себя глазами других.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна "Лагуз"

Глубина – ваш ресурс. Сегодня не стоит доверять только фактам, важно услышать внутренний голос. Возможна эмоциональная чистка.

Реклама

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна "Тейваз"

День вызова. Следует бороться за то, во что вы верите. Но важно помнить: настоящий воин не нападающий, а тот, кто не сдается.

Козерог (22.12 – 19.01)

Руна "Оталла"

Фокус на корнях. День, когда стоит обратиться к семейной мудрости, традициям или просто навести порядок в доме. В наследстве – сила.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна "Ансуз"

Знаки вокруг – не случайны. Прислушайтесь к словам других, к повторениям, к словам из снов. Вы получаете подсказку – не пропустите ее.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна "Йера"

Награда за труд. Этот день дарит плоды ваших предыдущих усилий. Не спешите — все созревает одно время. Примите с благодарностью.

Реклама



20 мая – не время для легкомыслия. Руны ведут нас по пути более глубоких смыслов, внутренних переоценок и честных ответов. Принимайте вызовы, не убегайте от себя — и день откроет новую дверь там, где еще вчера был только тупик.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.