"Силуэт угрозы все четче": Гордеев предупредил украинцев о новой угрозе

Макс Гордеев / © Instagram

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Российский диктатор Путин хочет взять реванш в Молдове, установить там лояльную к Кремлю власть и открыть новый фронт против Украины в Одесской области.

Такое предупреждение сделал известный украинский мольфар Макс Гордеев, передает УНИАН.

Мольфар утверждает, что видел видение и получил четкую информацию четкая информация.

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«Сначала она была расплывчатой, как дым над водой, но с каждым днем силуэт угрозы становился более четким», — говорит Гордеев.

Сначала он подумал, что это Одесса в опасности. Однако впоследствии понял, что речь идет о Молдове.

«Сначала меня тянуло в Одессу. Этот город светил мне как источник вероятной опасности. Но когда я полностью погрузился в поток энергии, мое внимание из Одессы внезапно сместилось дальше — в сторону Молдовы. И я понял, что именно там разворачивается главная опасность», — утверждает мольфар.

По его словам, энергетика этого региона очень нестабильна — «словно гроза с куполом тьмы нависла над землей».

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Гордеев напоминал, что Путин планомерно расшатывает политическую ситуацию в Молдове и делает все возможное, чтобы дестабилизировать страну.

«То, что мы видели в Крыму в 2014 году, сейчас повторяется. Та же схема: разжигание розни, информационные атаки, внутренние конфликты, подкуп политических сил. Сейчас Путин финансирует силы, якобы отстаивающие „традиционные ценности“, но на самом деле они тянут страну в объятия России», — предупредил мольфар.

Он убежден, что Кремль стремится свергнуть нынешнюю власть в Молдове, которая хочет сохранить европейский вектор, и заменить ее марионеточной, пророссийской. И это не просто опасность для Молдовы, но и прямой удар по Украине.

«Если Молдова падет, она станет еще одной Беларусью. И откроет России новый фронт. Это означает ракеты, техника, войска с юго-запада. Это значит — Одесса, Николаев, вся наша прибрежная линия окажется под новым риском. Однако я говорю: еще не поздно. Энергетика показывает: шанс есть», — предупреждает провидец.

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Гордеев обратился к жильям Молдовы и призвал их не поддаваться.

«Анализируйте, думайте, не теряйте веру в свою независимость. Молдову еще можно спасти. И вместе с ней защитить юг Украины от очередного вторжения. Мой дар молчать не позволяет. Поэтому я сказал все, что видел. Дальше — дело за вами», — подытожил он.

Ранее известный мольфар Макс Гордеев прокомментировал природные аномалии в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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