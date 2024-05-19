"Ситуация хуже в разы": известная тарологиня сказала, какую область вскоре ждет новое наступление россиян

Известная отечественная тарологиня Людмила Хомутовская с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ежедневно делает расклад карт на ситуацию в стране. Теперь эксперт по картам таро уверена, что Киевщина пока в безопасности, однако в отношении Черниговской области такой уверенности нет.

Об этом говорилось в комментарии тарологине о возможном осуществлении врагом наступления на Черниговщину и Киевскую область.

"Я не думаю, что в ближайшее время там (в Киевской области — ред.) что-то произойдет. Карты показывают, что столица очень хорошо защищена", — рассказала Хомутовская во время своего таропрогноза.

Она даже сказала, что Киев вооружен "до зубов".

"Если появляется информация, что Киевщина — новая цель врага, то не верьте. Это ИПСО", — сказала она.

Что касается Черниговской области, то у Хомутовской выпала карта таро, что указывает на возможное наступление российских оккупантов.

"Это могут быть какие-то диверсионные группы, чтобы посмотреть, что их там ждет", — добавила она.

Тем временем астролог Влад Росс видит, что для победы в войне с РФ ЗСУ должны продолжать уничтожать НПЗ на территории России.

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