"Скоро Путин уйдет из жизни": известный астролог назвал победный месяц Украины

Астролог Влад Росс предполагает, что июнь станет победным месяцем для Украины.

Об этом он сказал в комментарии " Главреду ".

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Перед этим, как прогнозирует астролог, проходит решающая битва. По его прогнозам, это будет весенняя пора.

"После перехода Юпитера со знака войны в знак мира, то есть в знак Тельца, можно будет говорить об окончании войны. Особенно когда Путин уйдет из жизни, а это может произойти весной-летом", — сказал он.

Также астролог предполагает распад Ро Федерации. Поэтому, по его словам, Украине в будущем никто не будет угрожать.

Напомним, что ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян составил прогноз о продолжительности войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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