Скорпионам будет тяжело, а Стрельцам стоит действовать бережно: гороскоп по картам Таро на 9 мая 2023 года

Карты Таро показывают нас подлинными.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 мая 2023 г. рассказывает, что Близнецам поможет их активность, а Льва следует ожидать плодов своей работы.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Влюбленные"
Наслаждайтесь вашими чувствами. В любви действуйте энергично. Что касается финансов, то здесь все должно сложиться гладко.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Активно двигайтесь вперед. В отношениях пора решиться на смелый шаг. В финансовых делах следует прорываться дальше.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король жезлов"
Ваша активность вам поможет. В любви нужен совет старшего и мудрого мужчины. В движении по карьерной лестнице доверяйте коллегам.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка кубков"
Веселитесь от души. В отношениях позвольте себе расслабиться. Что касается работы, то ожидайте небольшой гулянки.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Императрица"
Посаженое вами раньше даст свои плоды. Любовь может принести результат. А в карьере возможен настоящий расцвет.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Десятка кубков"
Вас ждет хороший день. Любовь достигнет своего ухода. Финансовая ситуация наладится.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Семерка кубков"
Тщательно выбирайте, что вам нравится. В отношениях не бегите за двумя зайцами. В финансах следует не планировать получение нескольких целей одновременно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Будет тяжеловато. В отношениях придется идти на компромисс. В движении по карьерной лестнице не ставьте сегодня очень амбициозных целей.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Следует действовать бережно. В любви озвучьте вопросы распределения бюджета. На работе стремитесь к накоплению.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Мир"
Ситуация налаживается. Любовь расцветет. С деньгами дела наладятся.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Следует отдохнуть. В отношениях возможна пауза. А на работе лучше взять отгул.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Десятка мечей"
Действуйте так, как хотите, чтобы относились к вам. В любви ждите зеркального ответа партнера или партнерши. Что касается финансов, то здесь поступайте справедливо.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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