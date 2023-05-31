Скорпионам не стоит закапывать талант в землю, а Девам стоит доверять голосу сердца: гороскоп по картам Таро на 31 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 мая 2023 рассказывает, что Водолей ожидает плохой период в жизни, а Львам следует добавить страсти в отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

Ситуация улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе проявите больше эмпатии.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Вооружитесь интеллектом. В любви используйте разумные мысли, чтобы привлечь партнера. А в рабочих вопросах активнее воспользуйтесь интеллектуальными идеями.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Королева пентаклей"

Пора задуматься о деньгах. В отношениях проверьте партнера на жажду. А на работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Борьба бывает напрасной. В любви не стоит соперничать друг с другом. А в решении рабочих вопросов следует ожидать новых вызовов.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Зарядитесь новой энергией. Разместите страсти в отношениях. Подвергните искру в работу.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж кубков"

Доверяйте голосу сердца. В отношениях пора расслабиться. Добавьте жару на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые вызовы. В отношениях будьте готовы к чему-нибудь новому. На работе возьмитесь за новый проект.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте ваш талант в земле. Поработайте над отношениями. А в решении рабочих вопросов вы можете добиться большего.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стройте себе стены сами. В любви не ограничивайте себя. Что касается работы, то следует больше на ней сосредоточиться.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Звезда"

Сияйте. Добавьте блеск вашим отношениям и удивите своим новым образом коллег на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди плохой период. Будьте бережливы в отношениях и на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка кубков"

Будет грустно. В отношениях поразмышляйте над тем, что вас объединяет, а не разъединяет. Закройте ваше сердце от эмоций на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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