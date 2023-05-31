Скорпионам не стоит закапывать талант в землю, а Девам стоит доверять голосу сердца: гороскоп по картам Таро на 31 мая 2023 года

Карты Таро озвучивают голос нашего сердца.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 31 мая 2023 рассказывает, что Водолей ожидает плохой период в жизни, а Львам следует добавить страсти в отношения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 31 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Девятка кубков"
Ситуация улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе проявите больше эмпатии.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Королева мечей"
Вооружитесь интеллектом. В любви используйте разумные мысли, чтобы привлечь партнера. А в рабочих вопросах активнее воспользуйтесь интеллектуальными идеями.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева пентаклей"
Пора задуматься о деньгах. В отношениях проверьте партнера на жажду. А на работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Борьба бывает напрасной. В любви не стоит соперничать друг с другом. А в решении рабочих вопросов следует ожидать новых вызовов.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж жезлов"
Зарядитесь новой энергией. Разместите страсти в отношениях. Подвергните искру в работу.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж кубков"
Доверяйте голосу сердца. В отношениях пора расслабиться. Добавьте жару на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые вызовы. В отношениях будьте готовы к чему-нибудь новому. На работе возьмитесь за новый проект.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте ваш талант в земле. Поработайте над отношениями. А в решении рабочих вопросов вы можете добиться большего.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стройте себе стены сами. В любви не ограничивайте себя. Что касается работы, то следует больше на ней сосредоточиться.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Звезда"
Сияйте. Добавьте блеск вашим отношениям и удивите своим новым образом коллег на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Впереди плохой период. Будьте бережливы в отношениях и на работе.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка кубков"
Будет грустно. В отношениях поразмышляйте над тем, что вас объединяет, а не разъединяет. Закройте ваше сердце от эмоций на работе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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