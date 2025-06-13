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Скорпионам следует избегать ссор, а у Рыб впереди новые возможности: гороскоп по картам Таро на 13 июня 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 13 июня 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 июня 2025 года рассказывает, что у Овнов отношения могут выйти на новый уровень, а Раков любовь будет вдохновлять новые свершения.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 июня 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич .
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения договоров. Отношения могут выйти на другой уровень. На работе проявите активность.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите единомышленников. В отношениях ищите не только любовь, но и дружбу. В движении по карьерной лестнице ищите надежных партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Вас окружает счастье. Растворитесь в любви. На работе ситуация должна улучшиться, а вызовов – стать меньше.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Влюбленные"
Любовь вдохновляет вас на новые свершения. В отношениях стремитесь к лучшему. Проявите эмпатию на работе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите этого признавать. В отношениях будет больно. А на работе остерегайтесь врагов.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется защищать свою территорию. В отношениях не устраивайте напрасных ссор. А на работе станет больше новых вызовов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж мечей"
Ум – ваше оружие. В любви не раните партнера или партнершу своей иронией. Действуйте активно на работе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Настало время нужды. Не ждите чего-нибудь нового в отношениях. На работе избегайте ссор.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка кубков"
Выбирайте разумно. В отношениях не женитесь на всех возможностях. Действуйте осторожно в движении по карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дурак"
Смотрите под ноги, когда двигаетесь. В любви не стоит бросать сразу в котел страсти. На работе проявите интерес к новому проекту.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Надо добавить немного огня. В отношениях покажите страсть. А на работе – профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые возможности. Задумайтесь над общей целью в отношениях. А на работе пора начать эффективно работать.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.