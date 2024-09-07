Скорпионам стоит изменить взгляд на ситуацию, а Весам будет тяжело: гороскоп по картам Таро на 8 сентября 2024 года

Карты Таро позволяют лучше себя чувствовать.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 сентября 2024 года рассказывает, что Овнам следует найти умиротворение, а Ракам – не сожалеть о своих ошибках.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Мир"
Найдите умиротворение. В отношениях нужен баланс. На работе следует отдохнуть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В отношениях выберите общую цель движения. На работе начните новый проект.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Иерофант"
Выходите на новый уровень во всех областях жизни. На работе начните доверять коллегам. В отношениях смело продвигайтесь вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка кубков"
Не жалейте по своим ошибкам – это зона вашего роста. В отношениях будет тяжело. На работе не следует перенапрягаться.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Вам повезет. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе требуйте премии.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. На работе смело продвигайтесь вперед. Также работайте над отношениями вместе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка жезлов"
Не берите на себя больше, чем можете донести. В отношениях может быть тяжело. А на работе ждите новых вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Повешен"
Измените взор на ситуацию. В отношениях все может пойти кувырком. На работе пора переждать проблемы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Семерка мечей"
Вас могут обмануть, поэтому будьте внимательны. В отношениях спрячьте свое сердце. А на работе остерегайтесь врагов.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. На работе вас могут критиковать. В отношениях нужно взять паузу.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Дурак"
Делайте первый шаг. В отношениях добавьте немного наивности. На работе запланируйте что-нибудь новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Сила"
Проявите силу. В отношениях сбалансируйте чувство и разум. На работе проявите профессионализм.
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