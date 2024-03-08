Скорпионам стоит найти свой ресурс, а Весам нужно защитить свои чувства: гороскоп по картам Таро на 8 марта 2024 года

Карты Таро помогают лучше себя понять.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 8 марта 2024 года рассказывает, что Тельцам следует искать новые возможности, а Близнецам – работать над своими целями.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 8 марта 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Вам требуются новые победы. В отношениях добавьте огня. А на работе – старайтесь большего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Паж пентаклей"

Ищите новые возможности для обогащения. В отношениях пройдите тест на финансовую грамотность. На работе – действуйте активно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка кубков"

Работайте над своими мечтами. В любви наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте эмоции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева мечей"

Воспользуйтесь вашим разумом. В отношениях не будьте слишком холодны. Проявите интеллектуальную составляющую на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесница"

Двигайтесь вперед. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. На работе возможны командировки.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка жезлов"

Найдите опору. В любви выйдите на новый уровень. В движении по карьерной лестнице — найдите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Защищайте свои чувства. В отношениях прислушивайтесь к мудрым советам. На работе ищите друзей.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Десятка кубков"

У любви найдите свой ресурс. В отношениях добавьте вдохновение. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Все будет хорошо. В любви добавьте счастье. На работе старайтесь партнерства.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Обретайте новые знания. В отношениях учите новому друг у друга. На работе просите о премии.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется. В отношениях помните о свете и тьме. На работе ждите сюрпризов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева кубков"

Проявите свои чувства. В любви придайте чувственности. На работе работайте достойно.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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