Руны / © ТСН

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Руны – это не только письменные символы древних германских и скандинавских народов, но и мощная система эзотерических знаков. Каждая руна – это идея, сила, архетип. Они отражают разные стороны человеческого опыта: от новых начал и побед до трансформаций, потерь и глубокой интуиции.

В отличие от привычных зодиакальных прогнозов, рунический гороскоп работает не через планеты, а через символическое эхо дня, его скрытую сущность. Сегодняшняя руна показывает главную энергию суток, а личная – указывает путь для каждого знака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Руна дня - "Отал"

Символ рода, наследия, внутренних ресурсов, дома и личности. День подходит для того, чтобы укрепить свои корни, вспомнить о семейных ценностях и сделать что-нибудь, что останется потомкам.

Овен (21 марта - 20 апреля) - " Райдо"

В движении – решение. Изменения маршрута могут оказаться ключевыми.

Телец (21 апреля - 20 мая) - " Феху"

Контролируй свои расходы. Ценность не только в деньгах, но и в стабильности.

Близнецы (21 мая - 21 июня) - " Ансуз"

День для важного разговора или знакового сообщения. Будь внимательным к словам.

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Рак (22 июня - 22 июля) - " Лагуз"

Интуиция сегодня точнее логики. Вода ведет – не сопротивляйся.

Лев (23 июля - 23 августа) - " Совило"

Солнце на твоей стороне. Твоя энергия способна осветить путь другим.

Дева (24 августа - 23 сентября) - " Пертро"

Не все зависит от тебя. Прими неожиданное как урок или подарок.

Весы (24 сентября - 23 октября) - "Гебо"

Обмен и партнерство имеют значение. Не бери больше, чем отдаешь.

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Скорпион (24 октября - 22 ноября) - " Эйваз"

Внутри – стойкость. Она поможет пройти сквозь сложное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - " Турисаз"

Осторожность – преимущество. Действуй только после внутреннего разрешения.

Козерог (22 декабря - 20 января) - " Иса"

Замороженные процессы – это не конец.

Водолей (21 января - 19 февраля) - Манназ (Mannaz)

Коллективное мышление открывает новые перспективы.

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Рыбы (20 февраля - 20 марта) - Беркана (Berkano)

Новые начинания достойны заботы. Твоя поддержка важна для других.



Руна "Отал" призывает беречь свое - не только вещи, но и связи, мудрость, традиции. Не растеряй то, что имеет подлинную ценность, и не бойся передать дальше то, что стоит продолжение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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