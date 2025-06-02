Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Огамический гороскоп деревьев – древняя кельтская система, в основе которой лежит связь между человеком и деревьями как носителями сакральной силы. Кельты верили, что каждая личность рождается под защитой определенного дерева, которое придает характер свои черты и указывает направления развития. В современной интерпретации огамического гороскопа мы объединяем ритмы природы, лунные циклы и символику деревьев, чтобы лучше понять свой день. 2 июня — время, когда следует прислушиваться к мудрости предков, потому что природа говорит с нами на языке знаков.

В современном мире агам используют в качестве системы для гадания — кельтского гороскопа деревьев.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

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Кельтский гороскоп деревьев на 2 июня 2025 года.

Овен (21 марта - 19 апреля) - "Береза" (Beith)

Овны сегодня могут почувствовать тягу к новому. "Береза" вдохновляет вас на обновление, впрочем, помните: каждое новое начинание требует четкой цели.

Телец (20 апреля - 20 мая) - "Дуб" (Duir)

Под покровом "Дуба" у Тельцов есть шанс проявить выдержку в непростой ситуации. Даже если кажется, что вы в тупике – именно сегодняшняя настойчивость определит успех в ближайшем будущем.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - "Боярышник" (Huath)

"Боярышник" активизирует внутренние барьеры - вам может хотелось убежать от обязательств. Но Близнецам следует сосредоточиться на самом важном и не поддаваться внешней суете. День благоприятен для ментальной гигиены.

Рак (21 июня - 22 июля) - "Ива" (Saille)

"Ива" призывает к мягкой силе: вместо борьбы - принятие. Раки сегодня смогут гибко отреагировать на эмоциональные вызовы, если позволят себе одновременно быть уязвимыми и внимательными к себе.

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Лев (23 июля - 22 августа) - "Орешник" (Coll)

Львы могут получить важную подсказку или знак. Под влиянием "Орешника" интуиция обостряется, а внутреннее видение становится яснее. День открытий – если вы не боитесь заглянуть в себя.

Дева (23 августа - 22 сентября) - "Ясень" (Nuin)

Сегодня "Ясень" придает Девам способность к ясному анализу. Это удобное время, чтобы упорядочить дела и заложить структуру для реализации давних идей.

Весы (23 сентября - 22 октября) - "Терен" (Straif)

"Терен" обнажает места напряжения, и Весы могут столкнуться с внутренним конфликтом. Не отказывайтесь от эмоциональной честности – дискомфорт сегодня станет точкой роста.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) - "Бузина" (Ruis)

Под влиянием "Бузины" Скорпионы проходят через очищение. Это идеальный день, чтобы проститься с прошлым, которое мешает движению вперед. Очистите свое пространство – внешнее и внутреннее.

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Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - "Пихта" (Ailm)

"Пихта" дает Стрельцам вертикальную силу - тяга к идеалам. Но сегодня стоит сфокусироваться не только на стремлениях, но и на конкретных шагах. Ваше слово имеет силу - используйте его мудро.

Козероги (22 декабря - 19 января) - "Бук" (Fagus)

Козероги могут найти опору в опыте. "Бук" учит, что сила — в пережитом знании.

Водолей (20 января - 18 февраля) - "Плющ" (Gort)

"Плющ" наделяет Водолеев гибкостью и адаптивностью. Сегодня следует уменьшить сопротивление смене. Если вы позволите себе течь – как вода – то неожиданно окажетесь именно там, где вам нужно быть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - "Ива" (Saille)

Второй день подряд "Ива" поддерживает Рыб. Это знак, что внутреннее движение еще не завершено. Окунитесь глубже в себя, послушайте сны, запишите мысли – там скрывается что-то важное.

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День 2 июня – это своеобразный энергетический перекресток: деревья-покровители открывают доступ к древней памяти. Прислушайтесь к природе, ко внутреннему голосу — и вы получите ответы, которых давно ждали.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .