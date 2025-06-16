Скорпионов ожидает трансформация, а Львам стоит проявить нежность: кельтский гороскоп деревьев на 16 июня 2025 года.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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У кельтов каждому знаку зодиака соответствует дерево — охранник, дающий характер, внутреннее направление и силу. 16 июня проходит под спокойной, уравновешенной энергией земли и света, что побуждает к стабильности, терпению и мудрым решениям.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Дерево: рябина

Сегодня важно сдержать импульсивность и заменить ее ясностью мысли. Рябина — дерево предусмотрительное: пора обратить внимание на знаки судьбы, не спешить с решениями.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Дерево: граб

День благоприятен для заботы о теле и доме. Граб символизирует утонченную внутреннюю силу – не проявляйте ее агрессивно, а используйте как тихую уверенность.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Дерево: ясень

Ваша любознательность сегодня достигает новых горизонтов. Ясень – дерево путешественников и соискателей истины. Стоит узнать что-нибудь новое или поговорить с мудрым человеком.

Рак (21 июня – 22 июля)

Дерево: дуб

Ваш эмоциональный центр сегодня нуждается в покое. Дуб призывает быть опорой для себя и других.

Лев (23 июля – 23 августа)

Дерево: яблоня

Яблоня дарит энергию щедрости и творчеству. Это хороший день для любви, проявлений нежности, а также для украшающих мир дел — от песни до подарка.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Дерево: орех

Вы окажетесь перед выбором. Орех – дерево сложной логики. Не торопитесь, соберите все факты, взвесьте сердце и разум. День для внимательных решений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево: клен

Клен любит гармонию, но не боится перемен. День подсказывает: баланс возможен не тогда, когда все равно, а когда вы двигаетесь в ритме с жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Дерево: бузина

Сила трансформации работает на вас. Бузина – дерево перехода. Возможен резкий эмоциональный поворот. Отпустите то, что уже отжило – и увольтесь.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Дерево: ель

Ель – дерево глубокого созерцания. День для сосредоточения, медитации или возвращения к старому обещанию. Не рассеивайте энергию – сосредоточьтесь.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Дерево: береза

Пора начинать новое — чисто, без сожаления к прошлому. Береза – дерево обновление. Приведите мысли в порядок, сделайте первый шаг и не оглядывайтесь назад.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Дерево: боярышник

Вас сопровождает умение видеть поглубже. Боярышник – символ сердца, понимающего мир. Поделитесь чувствами, если чувствуете — кто-то ждет ваших слов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Дерево: ива

Эмоции сильны, но нежны. Верба поддерживает мягких и отзывчивых.

16 июня — день, когда все деревья говорят о внутреннем равновесии, мудром движении и ценности того, что растет медленно, но уверенно. Прислушайтесь к своему дереву: оно подскажет, где ваши корни и куда тянутся ветви.

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Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.