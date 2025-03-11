Скорпионов ожидают сюрпризы, а Девам следует вести себя достойно: гороскоп по картам Таро на 11 марта 2025 года.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 марта 2025 г. рассказывает, что Скорпионам будет больно, а Ракам не стоит создавать себе проблем.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 марта 2025 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит устраивать ссоры на ровном месте. В отношениях не следует провоцировать партнера на конфликт. В решении рабочих вопросов возьмите паузу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В любви стоит упомянуть, зачем вы начали эти отношения. На работе поразмышляйте над вашей целью в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Мудрость – ваше оружие. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему женскому началу. В работе делайте то, что вам действительно хочется.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. В отношениях проявите свою силу. В работе добавьте энтузиазм.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно решить – остаться или уходить. В отношениях откровенно поговорите со второй половинкой.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте достойно. В отношениях «зерна», которые вы занимаете давно, могут не вырасти. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях все может сильно измениться. А на работе перемены просто необратимы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите вознаграждение. В любви ждите сюрпризов. А на работе требуйте премии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не стоит зацикливаться на быту. В любви не обращайте внимание на мелочи. На работе возможны испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях доверяйте партнеру. А на работе ситуация улучшится.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Добивайтесь того, что хотите. Расслабьтесь в любви. На работе пора завоевывать новые вершины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Действуйте. В отношениях добавьте жару. В движении по карьерной лестнице продемонстрируйте активность.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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