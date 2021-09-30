Скорпионы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Скорпионы — это представители стихии воды.

С точки зрения астрологии, Скорпионы — глубокие и сильные, однако, в тихом омуте черти водятся. Скорпионы обладают завидным упорством и силой воли, поскольку это представители стихии воды, они очень чувствительны и легко поддаются влиянию свои эмоций. Их чувственную натуру нетрудно обидеть, они замечают любую обиду.

Скорпионы-друзья: ключевые качества характера

Скорпионы полюбят исследовать и знают, как добраться до сути вещей. Они — активные, страстные и полны желаний, но в то же время сложные и тайные. Скорпионы любят соревнования, как в работе, так и в играх. Они очень активны и всегда добираются, чтобы их работа была выполнена до конца. Даже когда кажется, что они полностью держат себя в руках и спокойные, внутри у них кипят страсти и под их спокойной внешностью кипит буря эмоциональной энергии.

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Как настоящие Скорпионы, представители этого знака зодиака очень хорошо чувствуют настроение других людей, обладая прекрасной интуицией. Но будьте осторожны, они могут беситься, если кто-то переходит им дорогу. Однако, если их обидеть, то они скроют чуть дальше свое плохое настроение, но в то же время будут искать возможности для мести.

Скорпионы-друзья: лучшие подарки на день рождения

Скорпионы любят подарки, которые возможны только для них. Как глубоко вдумчивый человек, Скорпионы знают интуитивно, сколько заботы потрачено на выбор подарка. Несмотря на сам подарок, он должен показывать то, насколько хорошо вы знаете человека, которому вы его дарите.

Также Скорпионам по душе чувственные подарки. К примеру, шелковые простыни или декоративные свечи, например, красного или коричневого цветов, будут просто идеальным подарком.

К тому же Скорпионам понравятся хорошие сюрпризы или тайны. Поэтому интересен детектив или бинокль тоже будет хорошим подарком.

Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на такие камни как опал и топаз. Также кристаллы, которые нравятся Скорпиону, имеют глубокие красные оттенки, ведь покровителем этого представителя знака зодиака есть планета Марс. Поэтому в этом списке — берилл, гелиотроп, гранат и рубин. Интересно, что название камня топаз происходит от греческого слова "догадываться", поэтому это хороший выбор для пытливого Скорпиона. А опал считается хорошим камнем, чтобы работать с эмоциями. Поэтому набор кристаллов в качестве подарка для Скорпиона будет просто замечательным подарком. А если говорить о металлах, то те, которые ассоциируются со Скорпионом — это железо и сталь. Они связаны с оружием, а потому изображают мужественный характер Марса.

Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Скорпиону, то обратите внимание на ракитник, вереск и улекс европейский. Растения, которые растут в диких местах, "принадлежит" знака зодиака Скорпион. Их умение выживать в сложных местах отражает устойчивый характер представителя этого астрологического знака.

Среди других растений Скорпиона — боярышник, крапива, терн и чертополох, потому что с точки зрения астрологии считается, что растения Скорпиона живут в сухих местах и имеют иглы и обостренное листьев. Также они часто имеют шипы как жало Скорпиона.

Если ваши друзья-Скорпоны полюбят экзотических животных, то воинственные и смелые существа попадают под покровительством Скорпиона, изображая воинственную натуру Марса. Например, лиса, которая всем интересуется, связана с характеристиками этого знака зодиака. А совы и стервятники отражают идею подземного мира, с которым тоже связан Скорпион: некоторые астрологи считают, что его покровитель — не Марс, а Плутон — обладатель именно подземного мира. Также в списке — леопард, пантера, тигр и, конечно, скорпионы. Конечно, перед таким подарком следует хорошенько посоветоваться с друзьями, чтобы хищное животное не случилась сюрпризом.

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