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Скорпионы могут смело двигаться вперед, а Стрельцам нужно проявить профессионализм: гороскоп по картам Таро на 30 марта 2025 года
Карты Таро позволяют узнать себя лучше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 марта 2025 года рассказывает, что Рыбам следует поработать над страхами, а Девам – над собственным развитием.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 марта 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева мечей"
Ваша сила – в вашем уме. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе старайтесь большего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Башня"
Ожидайте кардинальных изменений. На работе избегайте испытаний. В отношениях надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Страшный суд"
Сопротивляйтесь проблемам, но помните о последствиях. В отношениях не забывайте о чувствах второй половинки. На работе двигайтесь осторожно вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Уравновесьте все в вашей жизни. В отношениях стремитесь к большему. На работе надейтесь на улучшение ситуации.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обмануть. В отношениях защищайте свое сердце. А на работе старайтесь защиты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева пентаклей"
Работайте над своим развитием. В отношениях действуйте активно, а на работе поймите, что вы хотите на самом деле.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесница"
Все меняется. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. А на работе ждите командировки.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая звезда. В отношениях расслабьтесь и наслаждайтесь счастьем. На работе смело двигайтесь вперед.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка жезлов"
Пора начать новый проект. В отношениях вы можете дать большее. На работе проявите профессионализм.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка кубков"
Прошедшее может стать вашим ресурсом. В отношениях выбирайте развитие. На работе найдите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Добивайтесь побед. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе вы добьетесь успеха.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Луна"
Скрытое может стать очевидным. На работе помните о рисках. В отношениях поработайте над страхами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.