Слезы, воспоминания и конфликты с родственниками: Юпитер в Раке обещает драму каждому

Юпитер / © ТСН.ua

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С 10 июня 2025 года Юпитер, планета большого расширения, философии, веры и щедрости, входит в водяной знак Рака и пробудет там до 30 июня 2026 года. Этот год отмечен мягким, но глубоким смещением внимания всего человечества: от внешних достижений до внутренних потребностей. Важными являются дом, род, корни, эмоциональная безопасность и женская сила.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В Раке Юпитер находится в экзальтации — то есть в самом сильном своем положении. Это означает, что его влияние будет не только ощутимым, но и благословенным. Однако благословение это особенное — оно не о громких победах, а о тихом исцелении.

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Что следует ожидать:

Усиление тем семьи и дома. Люди начнут чаще возвращаться к родителям, искать свои корни, интересоваться историей рода.

Эмоциональная глубина. Раки символизируют сердце, материнство, интуицию.

Коллективная память. Этот транзит актуализирует глубинные социальные темы - память о войне, потребность в восстановлении национального достоинства, поддержку внутренне перемещенных лиц, женщин и детей.

Поиск безопасности. В период хаоса многие обратится к простым вещам: собственноручному выращиванию пищи, созданию семейного бизнеса, ведению дневника. Юпитер в Раке учит: сила – в нежности, будущее – в заботе.

Женский архетип. Это год, когда женский голос может стать мудрым проводником как в политике, так и в образовании, искусстве, экологических инициативах.

Советы на время Юпитера в Раке:

Восстанавливайте связи с родственниками, если это безопасно.

Собирайте семейные истории, фото, переводы – это ресурс.

Устройте пространство вокруг себя: даже маленькая комната может стать святилищем.

Работайте с эмоциями, не избегайте слез: слезы – тоже путь роста.

Заботьтесь о своих детях и внутреннем ребенке — через игры, тепло, ритуалы заботы.

Юпитер в Раке – это не время больших свершений на сцене, а момент тишины за кулисами, где рождается настоящее. Все, что будет сотворено с любовью в этом периоде, станет фундаментом будущих десятилетий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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