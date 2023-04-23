"Сложный период": известный астролог рассказал, чего ожидать в мае

Астролог Влад Росс прогнозирует немало сюрпризов в мае.

Чего ждать в последний месяц весны он рассказал изданию УНИАН.

"5 мая будет лунное затмение, а также до середины месяца будет продолжаться ретроградность Меркурия. Поэтому лучше всего ничего не покупать и не продавать, в том числе имущество. Сложный период будет продолжаться у Тельцов и Скорпионов. Их ждут удары судьбы, невзгоды, кармические отработки.

И, конечно же, в мае будет возвратная ситуация, связанная с обвалом финансового рынка, в том числе и во всем мире. Также будет жесткий аспект между Плутоном и Юпитером. Это говорит о том, что могут произойти неожиданные землетрясения, глобальные техногенные катастрофы. Необходимо следить за Запорожской АЭС", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Влад Росс считает, что уже скоро все увидят предпосылки для окончания войны. Однако полное прекращение боевых действий последует только после смерти российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что экстрасенс Макс Гордеев предусмотрел, что в ближайшее время Украина начнет освобождать свои территории и план контрнаступления будет успешно реализован.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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