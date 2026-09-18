Сложный период подходит к концу: 4 знаки китайского зодиака 18 сентября ждет переломный момент

Китайский гороскоп / © pexels.com

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Для четырех знаков китайского зодиака 18 сентября может стать днем, когда длительный сложный период наконец-то останется позади. Изменения будут прежде всего касаться взаимоотношений с другими людьми — от дружбы и любви до общения с коллегами.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Пятница, 18 сентября 2026 года, по китайскому календарю приходится на День открытых дверей Деревянной Козы в месяц Огненного Петуха и год Огненного Лошади. В астрологии Коза ассоциируется с доброжелательностью и стремлением поддерживать других, в то время как стихия Дерева символизирует новые начинания. Такое сочетание считается благоприятным для восстановления отношений и разрешения давних противоречий.

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Кролик

Для Кроликов может наступить переломный момент в дружеских отношениях, которые в последнее время фактически оказались в тупике. Представители этого знака могли прилагать немало усилий, чтобы спасти связь, однако не видели такой же отдачи с другой стороны.

18 сентября ситуация может сдвинуться с места. Разговор, которого Кролики давно ждали, способен возникнуть без дополнительных усилий. Именно она позволит наконец прояснить накопившиеся проблемы и увидеть перспективу для дальнейших взаимоотношений.

Свинья

Представители знака Свиньи могли долгое время пытаться сохранять терпение из-за непростых отношений с коллегой. Они надеялись, что ситуация постепенно наладится, однако ожидание могло затянуться.

В пятницу появится возможность напрямую повлиять на проблему. Решение, ранее казавшееся недостижимым, может оказаться более простым. В то же время другая сторона может быть готова к сотрудничеству и поиску компромисса, что поможет оставить конфликт в прошлом.

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Лошадь

Коням 18 сентября придется откровенно заявить о собственных чувствах и потребностях. Это может вызвать определенное напряжение или даже небольшой спор с близким человеком, однако именно такой разговор необходим, чтобы завершить сложный период.

Представителям знака следует быть готовыми к тому, что правда может задеть собеседника. В то же время они сами готовы признавать ошибки и извиняться. Пятница создаст возможность провести откровенный разговор, который уже давно откладывался.

Коза

Для Киз главные изменения будут связаны с отношениями. 18 сентября может завершиться один их этап, однако это не обязательно означает окончательный разрыв.

Обе стороны могут понять, что больше не хотят оставаться зависимыми от прошлого и старой модели взаимоотношений. Это откроет возможность начать новый этап в том формате, который будет приемлем для обоих. Важнейшим результатом станет чувство покоя, которое поможет поставить точку в тяжелом периоде.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 18 сентября 2026 года — день, который следует посвятить активным действиям, направленным на достижение поставленных целей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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