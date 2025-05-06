ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

"Случится что-то вопиющее": экстрасенс сделала шокирующее предсказание о войне в Украине и США

Экстрасенс Яна Пасинкова сделала новое предсказание об отношениях между США и РФ из-за войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова предусмотрела изменения в отношениях между США и Россией. Также она спрогнозировала, какой будет политика этих государств из-за войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что США и в дальнейшем будут демонстрировать к России снисходительную политику, несмотря на войну в Украине. Однако это продлится недолго.

«США будут делать обходные пути, поблажки. Но потом произойдет что-то очень вопиющее. США вспомнят обо всем: старые долги, исторические претензии и попросят очень много от РФ», — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie