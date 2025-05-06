"Случится что-то вопиющее": экстрасенс сделала шокирующее предсказание о войне в Украине и США

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова предусмотрела изменения в отношениях между США и Россией. Также она спрогнозировала, какой будет политика этих государств из-за войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что США и в дальнейшем будут демонстрировать к России снисходительную политику, несмотря на войну в Украине. Однако это продлится недолго.

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«США будут делать обходные пути, поблажки. Но потом произойдет что-то очень вопиющее. США вспомнят обо всем: старые долги, исторические претензии и попросят очень много от РФ», — сказала таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.