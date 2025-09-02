"Случится это на большой праздник": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала, когда РФ уйдет из Украины

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, когда российские оккупанты покинут украинскую землю. Она отметила, что это произойдет на «большой праздник».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала предсказание, будет ли в Украине «буферная зона». Она отметила, что это продлится недолго.

«Территория не будет по крайней мере долгое время буферной зоной. Территория будет четко разделена и вся та мерзость, которая там есть, оттуда уйдет. Произойдет это на большой заморский праздник, который празднуют и малые, и старые. Первое, что приходит на ум — это Рамадан. Это — дата, период, когда это будет происходить. И эта история о том, что в период этого праздника будет заключено соглашение между страной, где это касается, и еще одной. И этот союз будет абсолютно невыгоден Кремлю», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.