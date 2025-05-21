Руны / © pixabay.com

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Руны – это язык предков, зашифрованный в образах и энергиях. Каждая руна – как зеркало определенного жизненного состояния: она не предсказывает фатум, а помогает лучше понять себя и мир. В этот день давние символы напоминают: пора не гнать события, а почувствовать, куда ведет течение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна: "Гебо"

Вы получите что-то ценное – не обязательно материальное. Это может быть поддержка, возможность или шанс. Но руна указывает: подарки уходят в паре с ответственностью. Не берите, если не готовы отдать что-либо в ответ.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна: "Феху"

День активной энергии накопления. Хороший период для финансовых решений, но также для осознания собственной ценности. Не обесценивайте время или усилия.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Руна: "Ингуз"

Вы созреваете к новому этапу. Это не момент реализации, а глубокое внутреннее созревание. Если сегодня вам хочется уединиться – это нормально. У природы тоже есть свои периоды тишины.

Рак (21 июня - 22 июля)

Руна: "Эйваз"

Есть вещи, которые кажутся тупиком – на самом деле это переход. Вы столкнулись с глубоким внутренним вызовом, но именно через него откроется новый путь. Не торопитесь – опора приходит изнутри.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна: "Соулу"

Солнце сегодня с вами – время для проявления. Если вы долго ждали, чтобы высказаться, действовать или сиять – действуйте.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна: "Ансуз"

Слушайте! И не только ушами – глазами, сердцем, подкожным чутьем. Руна советует прислушиваться к знакам, разговорам, подсказкам. Дух говорит через детали. Не упустите сообщение, скрытое в обычном.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна: "Йера"

Это период уборки плодов. Что сеяли — то и созревает. Не стоит ускорять результат. Просто разбудите в цикле: принимайте, что приходит, и позвольте себе радость.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна: "Манназ"

Обратите внимание на отношения. Вы не отдельные – вы часть общего пространства. Присмотритесь, где вам нужно быть более человечными, а где поставить границы. Сегодняшний день может показать с кем по дороге.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна: "Беркано"

Время для попечительства: о себе, близких, пространстве. Руна материнской заботы приглашает к мягкости и покою. Не все свершения – во внешнем. Иногда прорыв – это глубокая внутренняя гармония.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна: "Тейваз"

Этот день о чести. Вы можете столкнуться с выбором: легкий путь или верный. Руна призывает стоять за ценности даже если это сложнее. Сила у вас не в давлении, а в достоинстве.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна: "Лагуз"

Эмоции сегодня сильны, как течение реки. Вы можете ощущать нестабильность, но это не хаос – это движение. Важно не сопротивляться, а плыть, доверяя ощущениям, даже если разум пока не понимает.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна: "Пертро"

Тайное выходит на поверхность. Сны, интуиция, воспоминания – все это может принести ценные подсказки. Это не день действия, это день знания через созерцание. Остановитесь и посмотрите, что действительно открывается перед вами.

День полон символических ключей. Руны не диктуют, а ведут. В этом моменте следует быть более чувствительными, гибкими и искренними. Не все ответы приходят мгновенно, но путь обязательно откроется для тех, кто умеет слушать тишину.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.