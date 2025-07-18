Соединение Плутона с Альтаиром: почему это небесное явление стоит нашего внимания

Ретроградный Плутон / © ТСН.ua

Реклама

В середине июля 2025 года астрономы и астрологи одновременно обратили взоры к небу: произошло редкое явление – соединение карликовой планеты Плутон с яркой звездой Альтаир из созвездия Орла. Что это значит для нас и почему об этом заговорили даже те, кто обычно не верит во влияние звезд?

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Плутон и Альтаир: встреча силы перемен и силы воли

Реклама

Плутон – планета глубинных трансформаций, символ власти, теней и подсознательных процессов. Альтаир – одно из самых ярких звезд в летнем небе, олицетворение силы, амбиций и стратегического мышления. Ее с давних времен связывали с мужеством, лидерством и военной доблестью.

Когда эти два небесных тела "встречаются", то есть находятся в одной астрономической долготе, это трактуют как момент пробуждения глубокой силы воли и трансформаций лидерства - как на личном уровне, так и на глобальном.

Что говорят астрологи?

Астрологи считают, что это соединение может активировать темы власти, контроля, внутренней силы и обновления.

Реклама

Для каждого человека это момент глубокой внутренней трансформации. Можно ожидать импульса к прорыву, освобождению от старых программ, а также встречи с личными тенями. Все это может подтолкнуть к новому уровню силы, осознания и личностного роста.

Символика Альтаира: Орел, несущий силу в небо

Согласно мифам, Альтаир был звездой, связанной с богами войны и небесного правосудия. В китайской традиции его связывают с легендой о любви пастуха и ткачихи — звездная любовь, разделенная Млечным Путем.

В сочетании с Плутоном эта символика может указывать на возвращение забытой силы, трансформацию боли в мужество, а также пробуждение древних коллективных архетипов борьбы, возрождения и достоинства.

Реклама

Когда ждать влияния и для кого это важно

Наибольшее влияние соединения Плутон-Альтаир продлится несколько дней — ориентировочно с 17 по 20 июля 2025 года, хотя его теневое влияние может ощущаться в течение нескольких недель.

Особенно чувствительно на это среагируют те, у кого важные точки гороскопа находятся в середине знаков Водолея, Льва, Скорпиона или Тельца. Это также сильный импульс для людей, занимающих руководящие должности, работающих с коллективами или ищущих новое направление в жизни.

Что следует сделать в эти дни: советы эзотериков

Реклама

Провести ритуал очищения – эмоционального, ментального, пространственного.

Помедитировать по теме "моей личной силы".

Написать список вещей, которые следует отпустить, чтобы сделать место для нового.

Избегать конфликтов за власть, особенно в семье или на работе.

Доверять интуиции, особенно если она говорит: "Измени время настало".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.